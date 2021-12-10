Салат «Рукавичка Діда Мороза» з червоною рибою не залишить байдужим гостей: оригінальний рецепт

На Новий рік прикрасою святкового столу стануть цікаво оформлені закуски. Наприклад, відомий салат із рису з морепродуктів можна подати не в салатниці, а викласти у формі рукавички. Рецепт смачної та яскравої «Рукавички Діда Мороза» наводить кулінарний Telegram-канал.

«Рукавичка Діда Мороза» з червоною рибою Рис відварний — 100 г;

Ікра червона — 1 банка;

Сьомга солона — 400 г;

Авокадо — 1 прим.;

Лимон — 1 шт;

Кальмари — 3 шт. великих;

Креветки — 300 г великих;

Майонез — 6 ст.

Яйця — 2 шт. Салат викладається шарами: Перший шар — рис з ікрою та майонезом;

Другий шар — сьомга;

Третій шар — авокадо з лимонним соком;

Четвертий шар — відварені кальмари та креветки з майонезом;

П'ятий шар — сьомга;

Шостий верхній шар — натертий білок. Майонезом можна намалювати візерунки на рибі.

Нагадаємо, до новорічного столу також можна подати салат «Тигреня» на честь символу року, швидкий салат «Хвилинку» або «Снігову королеву».

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