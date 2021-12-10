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Салат «Рукавичка Діда Мороза» з червоною рибою не залишить байдужим гостей: оригінальний рецепт

8:34 10 грудня 2021
салат

На Новий рік прикрасою святкового столу стануть цікаво оформлені закуски. Наприклад, відомий салат із рису з морепродуктів можна подати не в салатниці, а викласти у формі рукавички. Рецепт смачної та яскравої «Рукавички Діда Мороза» наводить кулінарний Telegram-канал.

«Рукавичка Діда Мороза» з червоною рибою

  • Рис відварний — 100 г;
  • Ікра червона — 1 банка;
  • Сьомга солона — 400 г;
  • Авокадо — 1 прим.;
  • Лимон — 1 шт;
  • Кальмари — 3 шт. великих;
  • Креветки — 300 г великих;
  • Майонез — 6 ст.
  • Яйця — 2 шт.

Салат викладається шарами:

  • Перший шар — рис з ікрою та майонезом;
  • Другий шар — сьомга;
  • Третій шар — авокадо з лимонним соком;
  • Четвертий шар — відварені кальмари та креветки з майонезом;
  • П'ятий шар — сьомга;
  • Шостий верхній шар — натертий білок. Майонезом можна намалювати візерунки на рибі.

Нагадаємо, до новорічного столу також можна подати салат «Тигреня» на честь символу року, швидкий салат «Хвилинку» або «Снігову королеву».

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