Салат «Рукавичка Діда Мороза» з червоною рибою не залишить байдужим гостей: оригінальний рецепт
На Новий рік прикрасою святкового столу стануть цікаво оформлені закуски. Наприклад, відомий салат із рису з морепродуктів можна подати не в салатниці, а викласти у формі рукавички. Рецепт смачної та яскравої «Рукавички Діда Мороза» наводить кулінарний Telegram-канал.
«Рукавичка Діда Мороза» з червоною рибою
- Рис відварний — 100 г;
- Ікра червона — 1 банка;
- Сьомга солона — 400 г;
- Авокадо — 1 прим.;
- Лимон — 1 шт;
- Кальмари — 3 шт. великих;
- Креветки — 300 г великих;
- Майонез — 6 ст.
- Яйця — 2 шт.
Салат викладається шарами:
- Перший шар — рис з ікрою та майонезом;
- Другий шар — сьомга;
- Третій шар — авокадо з лимонним соком;
- Четвертий шар — відварені кальмари та креветки з майонезом;
- П'ятий шар — сьомга;
- Шостий верхній шар — натертий білок. Майонезом можна намалювати візерунки на рибі.
Нагадаємо, до новорічного столу також можна подати салат «Тигреня» на честь символу року, швидкий салат «Хвилинку» або «Снігову королеву».38
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