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Головна страва новорічного столу: простий рецепт салату «Тигреня»

22:22 3 грудня 2021
Салат Тигр

До зустрічі Нового року — року Водяного Тигра — деякі господині пропонують приготувати святковий салат у вигляді символу 2022.

Один з таких рецептів запропонований на каналі Anastasia Рецепти, автор якого показала, як приготувати цю страву з кількох шарів.

Інгредієнти:

  • Ковбаса — 100 гр;
  • Цибуля — 50 гр;
  • Печериці консервовані — 50 гр;
  • Яйця — 4 шт;
  • Сир — 50 гр;
  • Морква — 500 гр;
  • Картопля — 100 гр;
  • Оливки чорні — кілька штук.

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Приготування:

  • Варені картоплю, моркву та яйця, а також сир натерти на велику тертку.
  • Подрібнити цибулю та ковбасу.
  • Частину оливок натерти на тертці, частину нарізати пластинками.
  • На дно широкої та неглибокої тарілки викласти картоплю, прим'яти, готуючи майбутню мордочку «Тигреняти» і змастити майонезом.
  • Викласти подрібнену ковбасу та цибулю, зробити майонезну «сіточку».
  • Викласти печериці, а на них сир, знову змастивши майонезом.
  • Ну, а потім, за допомогою моркви, «викладати» мордочку символу 2022 року.

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Фото — скріншот

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