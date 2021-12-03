Головна страва новорічного столу: простий рецепт салату «Тигреня»

До зустрічі Нового року — року Водяного Тигра — деякі господині пропонують приготувати святковий салат у вигляді символу 2022.

Один з таких рецептів запропонований на каналі Anastasia Рецепти, автор якого показала, як приготувати цю страву з кількох шарів.

Інгредієнти: Ковбаса — 100 гр;

Цибуля — 50 гр;

Печериці консервовані — 50 гр;

Яйця — 4 шт;

Сир — 50 гр;

Морква — 500 гр;

Картопля — 100 гр;

Оливки чорні — кілька штук.

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Приготування: Варені картоплю, моркву та яйця, а також сир натерти на велику тертку.

Подрібнити цибулю та ковбасу.

Частину оливок натерти на тертці, частину нарізати пластинками.

На дно широкої та неглибокої тарілки викласти картоплю, прим'яти, готуючи майбутню мордочку «Тигреняти» і змастити майонезом.

Викласти подрібнену ковбасу та цибулю, зробити майонезну «сіточку».

Викласти печериці, а на них сир, знову змастивши майонезом.

Ну, а потім, за допомогою моркви, «викладати» мордочку символу 2022 року.

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Фото — скріншот

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