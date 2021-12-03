Головна страва новорічного столу: простий рецепт салату «Тигреня»
До зустрічі Нового року — року Водяного Тигра — деякі господині пропонують приготувати святковий салат у вигляді символу 2022.
Один з таких рецептів запропонований на каналі Anastasia Рецепти, автор якого показала, як приготувати цю страву з кількох шарів.
Інгредієнти:
- Ковбаса — 100 гр;
- Цибуля — 50 гр;
- Печериці консервовані — 50 гр;
- Яйця — 4 шт;
- Сир — 50 гр;
- Морква — 500 гр;
- Картопля — 100 гр;
- Оливки чорні — кілька штук.
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Приготування:
- Варені картоплю, моркву та яйця, а також сир натерти на велику тертку.
- Подрібнити цибулю та ковбасу.
- Частину оливок натерти на тертці, частину нарізати пластинками.
- На дно широкої та неглибокої тарілки викласти картоплю, прим'яти, готуючи майбутню мордочку «Тигреняти» і змастити майонезом.
- Викласти подрібнену ковбасу та цибулю, зробити майонезну «сіточку».
- Викласти печериці, а на них сир, знову змастивши майонезом.
- Ну, а потім, за допомогою моркви, «викладати» мордочку символу 2022 року.
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