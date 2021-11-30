«Правильний» та здоровий новорічний стіл: три простих поради від Ектора Хіменеса-Браво

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво дав пораду, як оздоровити новорічне меню, щоб страви на святковому столі були не лише смачними, оригінальними, а й корисними. У Instagram шеф-кухар радить зробити вибір на користь якості, а не кількості і стежити за тим, що потрапляє в тарілку.

1. Хіменес-Браво рекомендує покласти край практиці, коли стіл ломиться від страв із відрами майонезу. «Спробуйте залишити лише один салат з майонезом, якщо вам так складно відмовитися. Решту заправте олією, бальзамічним оцтом або лимонним соком», — пропонує шеф-кухар.

2. Ще одне зло новорічного меню — жирне смажене м'ясо. «Запікайте, а не смажте. У рукаві, пергаменті, у фользі — як завгодно. Але мінімізуйте обсмажування та літри олії на сковорідці», — радить Хіменес-Браво.

3. Крім того, просто з новорічного столу можна почати привчатися готувати здорові закуски. «Не тарталетки з плавленим сиром і майонезом. Спробуйте хумус із овочами, крем-сир із зеленню, спрингроли чи роли у листку салату, нарізку із сиру та м'яса», — йдеться у передноворічних рекомендаціях.

Нагадаємо, на новий рік також можна приготувати судака в мандариновому маринаді, салати в келиху, данський салат.

Фото https://ua.depositphotos.com/

98

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter