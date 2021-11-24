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Судак у мандариновому маринаді: незвичайний рецепт для новорічного столу

23:45 24 листопада 2021
судак у мандариновому соусі

Вже сьогодні варто придивитися до святкових рецептів, адже Різдво та Новий рік не за горами. Цікавою ідеєю страви з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Ця страва готується просто та швидко, а смак і аромат перевершать ваші очікування, — каже Елла Іванова. — Виходимо за межі звичних смаків, пробуємо нові поєднання.

Судак у мандариновому маринаді

300 г філе судака

Сіль

Перець

Для маринаду

1 зубок часнику

Петрушка

Сіль

Перець

Сік 2 мандаринів

Цедра 1 мандарину

1 столова ложка оливкової олії

Філе добре промиваємо та обсушуємо паперовими рушниками.

Для маринаду з'єднуємо оливкову олію, петрушку, сіль, перець, сік та цедру мандарину, подрібнену за допомогою блендера.

Викладаємо філе у форму. Розподіляємо соус. Накриваємо плівкою. І залишаємо в холодильнику для маринування на 30−40 хвилин.

Запікаємо філе при 180−200 градусах 15−25 хвилин. Час залежить від розміру риби. Таку рибку смачно їсти ще теплою.

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ» напередодні свят?

— Смачного та вірити в те, що все буде гаразд!

Раніше «ФАКТИ» давали читачам свіжий рецепт салату, яким можна урізноманітнити святковий стіл. Салатик досить дієтичний, оскільки у складі — відварена індичка та буряк. А заправляється не майонезом, а сметанним соусом.

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Фото з альбому Елли Іванової

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