Судак у мандариновому маринаді: незвичайний рецепт для новорічного столу
Вже сьогодні варто придивитися до святкових рецептів, адже Різдво та Новий рік не за горами. Цікавою ідеєю страви з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Ця страва готується просто та швидко, а смак і аромат перевершать ваші очікування, — каже Елла Іванова. — Виходимо за межі звичних смаків, пробуємо нові поєднання.
Судак у мандариновому маринаді
300 г філе судака
Сіль
Перець
Для маринаду
1 зубок часнику
Петрушка
Сіль
Перець
Сік 2 мандаринів
Цедра 1 мандарину
1 столова ложка оливкової олії
Філе добре промиваємо та обсушуємо паперовими рушниками.
Для маринаду з'єднуємо оливкову олію, петрушку, сіль, перець, сік та цедру мандарину, подрібнену за допомогою блендера.
Викладаємо філе у форму. Розподіляємо соус. Накриваємо плівкою. І залишаємо в холодильнику для маринування на 30−40 хвилин.
Запікаємо філе при 180−200 градусах 15−25 хвилин. Час залежить від розміру риби. Таку рибку смачно їсти ще теплою.
— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ» напередодні свят?
— Смачного та вірити в те, що все буде гаразд!
Раніше «ФАКТИ» давали читачам свіжий рецепт салату, яким можна урізноманітнити святковий стіл. Салатик досить дієтичний, оскільки у складі — відварена індичка та буряк. А заправляється не майонезом, а сметанним соусом.
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Фото з альбому Елли Іванової19
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