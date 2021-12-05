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Урізноманітнить святковий стіл: рецепт незвичайного салату «Снігова королева»

14:53 5 грудня 2021
Салат

На Новий рік кожна господиня намагається приготувати щось незвичайне, але при цьому страва повинна сподобатися і сім'ї, і гостям. Звичайно, безпрограшним варіантом залишається традиційний салат «Олів'є» та його варіації .

Але можна здивувати всіх і білою стравою, яка зовні нагадує м'який сніг. ЇЇ рецепт наводить Telegram-ресурс Смачно поїмо.

Для початку варто замаринувати цибулю. Для цього головку цибулі потрібно очистити, нарізати дрібним кубиком, покласти в миску з оцтом і водою, всипати цукор і сіль і перемішати. Процес маринування розтягнеться на 15 хвилин.

Продукти для салату:

  • сир плавлений
  • шинка
  • яблука
  • крабові палички
  • волоський горіх
  • зелень
  • сіль, перець за смаком
  • цибуля
  • майонез.

Збирати салат краще за допомогою формувального кільця, куди спочатку натерти на тертці плавлені сирки і покрити їх майонезом.

Порада: щоб сирки було легше натирати, заздалегідь помістити їх у морозильну камеру, вони стануть твердішими, достатньо 15 хвилин.

Далі зварені круто яйця очистіть, відокремте білки від жовтків, жовтки роздавіть вилкою, додайте майонез, перемішайте в окремій ємності, потім викладіть у форму на плавлені сирки, розрівняйте ложкою.

Третім шаром йде маринована цибуля.

Четвертий шар формують з крабових паличок, які нарізаються невеликими кубиками та з'єднуються з майонезом в окремій мисці.

П'ятий шар — очистіть яблуко, видаливши серцевину та знявши шкірку. М'якуш натріть на великій тертці, викладіть наступним шаром, придавіть ложкою, змастіть майонезом.

Шар 6. Шинку наріжте дрібним кубиком, також перемішайте з майонезом і викладіть на яблучну стружку.

Шар 7. Волоські горіхи перебийте в блендері в крихту середнього розміру, присипте ним шинку.

Останній шар сформуйте з білків, натерши їх на великій тертці.

Перед подачею салат обов'язково потрібно поставити в холодильник для просочення шарів, а потім прикрасити свіжою зеленню.

До речі, майонез до святкового столу цілком можна приготувати вдома, а як основна страва на новорічному столі може бути судак у мандариновому маринаді.

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