Олів'є-рол до новорічного столу: незвичайний рецепт популярної страви
Популярний салат «Олів'є», який багато хто подає до новорічного столу, можна готувати, «граючися» з інгредієнтами — замінити варену ковбасу, наприклад, м'ясним асорті, а можна пофантазувати й з формою його подачі.
Незвичайний спосіб подачі «Олів'є» пропонує ресурс «Кулінарні хитрощі», показуючи, що звичайний салат може бути й ролами.
Інгредієнти традиційні:
- Ковбаса;
- Картопля;
- Яйця;
- Морква;
- Солоні огірки;
- Зелений горошок;
- Майонез.
Приготування:
- Ковбасу, нарізану слайсами, розкласти на килимку для суші.
- На ковбасу викласти подрібнені інгредієнти.
- Скрутити у рол і акуратно нарізати.
Раніше шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво дав пораду, як оздоровити новорічне меню, щоб страви на святковому столі були не лише смачними, оригінальними, а й корисними. Він, зокрема, запропонував обмежити страви з майонезом одним салатом, а інші заправити олією, бальзамічним оцтом або лимонним соком.
Фото — скріншот.396
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