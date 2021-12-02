Олів'є-рол до новорічного столу: незвичайний рецепт популярної страви

Популярний салат «Олів'є», який багато хто подає до новорічного столу, можна готувати, «граючися» з інгредієнтами — замінити варену ковбасу, наприклад, м'ясним асорті, а можна пофантазувати й з формою його подачі.

Незвичайний спосіб подачі «Олів'є» пропонує ресурс «Кулінарні хитрощі», показуючи, що звичайний салат може бути й ролами.

Інгредієнти традиційні: Ковбаса;

Картопля;

Яйця;

Морква;

Солоні огірки;

Зелений горошок;

Майонез.

Приготування: Ковбасу, нарізану слайсами, розкласти на килимку для суші.

На ковбасу викласти подрібнені інгредієнти.

Скрутити у рол і акуратно нарізати.

Раніше шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво дав пораду, як оздоровити новорічне меню, щоб страви на святковому столі були не лише смачними, оригінальними, а й корисними. Він, зокрема, запропонував обмежити страви з майонезом одним салатом, а інші заправити олією, бальзамічним оцтом або лимонним соком.

Фото — скріншот.

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