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Олів'є-рол до новорічного столу: незвичайний рецепт популярної страви

10:36 2 грудня 2021
Салат Олів&#39;є у ролах

Популярний салат «Олів'є», який багато хто подає до новорічного столу, можна готувати, «граючися» з інгредієнтами — замінити варену ковбасу, наприклад, м'ясним асорті, а можна пофантазувати й з формою його подачі.

Незвичайний спосіб подачі «Олів'є» пропонує ресурс «Кулінарні хитрощі», показуючи, що звичайний салат може бути й ролами.

Інгредієнти традиційні:

  • Ковбаса;
  • Картопля;
  • Яйця;
  • Морква;
  • Солоні огірки;
  • Зелений горошок;
  • Майонез.

Приготування:

  • Ковбасу, нарізану слайсами, розкласти на килимку для суші.
  • На ковбасу викласти подрібнені інгредієнти.
  • Скрутити у рол і акуратно нарізати.

Раніше шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво дав пораду, як оздоровити новорічне меню, щоб страви на святковому столі були не лише смачними, оригінальними, а й корисними. Він, зокрема, запропонував обмежити страви з майонезом одним салатом, а інші заправити олією, бальзамічним оцтом або лимонним соком.

Фото — скріншот.

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