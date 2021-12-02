Салат «Марфа» від кулінарного блогера Людмили Борщ: чудовий конкурент олів'є на Новий рік

Салати популярні будь-якої пори року. Кожен сезон привносить у палітру салатних смаків свої відтінки. Відома українська кулінарна блогерка Людмила Борщ підготувала рецепт салату, який може замінити звичне «Олів'є» на новорічному столі.

Новинка називається «Марфа» Продукти

Квасоля — 460 г;

Печериці — 275 г;

Огірок — 1−2 шт;

Огірок маринований — 4 шт;

Морква — 1 шт;

Яйця — 2 шт;

Майонез;

Сметана;

Кріп;

Сіль і перець. Приготування Спочатку нарізати огірки, варені яйця, моркву кубиками.

Додати квасолю та гриби, потім зелень й посолити до смаку.

Заправляється салат сметаною та майонезом.

«Смак неймовірний, незвичайний, і це чудова заміна олів'є на святковий стіл», — вважає кулінарка.

На новорічний стіл також можна поставити простий й ситний салат з індичкою, буряком та сиром і звичайно багатьма улюблений оселедець під шубою.

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