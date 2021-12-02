Салат «Марфа» від кулінарного блогера Людмили Борщ: чудовий конкурент олів'є на Новий рік
Салати популярні будь-якої пори року. Кожен сезон привносить у палітру салатних смаків свої відтінки. Відома українська кулінарна блогерка Людмила Борщ підготувала рецепт салату, який може замінити звичне «Олів'є» на новорічному столі.
Новинка називається «Марфа»
Продукти
Квасоля — 460 г;
Печериці — 275 г;
Огірок — 1−2 шт;
Огірок маринований — 4 шт;
Морква — 1 шт;
Яйця — 2 шт;
Майонез;
Сметана;
Кріп;
Сіль і перець.
Приготування
Спочатку нарізати огірки, варені яйця, моркву кубиками.
Додати квасолю та гриби, потім зелень й посолити до смаку.
Заправляється салат сметаною та майонезом.
«Смак неймовірний, незвичайний, і це чудова заміна олів'є на святковий стіл», — вважає кулінарка.
На новорічний стіл також можна поставити простий й ситний салат з індичкою, буряком та сиром і звичайно багатьма улюблений оселедець під шубою.460
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