«Простий та ситний»: рецепт салату з буряком та індичкою
З буряком можна приготувати безліч страв, а не лише традиційний вінегрет, який, втім, можуть прикрасити несподівані добавки, як радить шеф-кухар Андрій Величко.
Так, ресурс «Вкусно поедим» пропонує рецепт простого та ситного салату з індичкою, буряком та сиром.
Інгредієнти:
- Філе індички (відварене) — 200 г;
- Буряк (печений або відварений) — 1 шт;
- Горіхи грецькі — 50 г;
- Часник — 2 зубчики;
- Цибуля зелена — невеликий пучок;
- Гірчиця — 1 ч. ложка;
- Сметана — 2−3 ст. ложки;
- Сир домашній — 1 ст. ложка;
- Сіль, перець, зелень — за смаком.
Приготування:
- Буряк нарізати невеликими кубиками.
- М'ясо індички нарізати маленькими шматочками.
- Горіхи подрібнити ножем.
- Зелену цибулю дрібно нарізати.
- Поєднати всі інгредієнти.
- Салат посолити, додати чорний перець.
- Для соусу змішати гірчицю, часник (видавити через прес), сметану та сир.
- Заправити салат соусом, добре перемішати, прикрасити зеленню та половинками волоських горіхів.
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Фото «Вкусно поедим».100
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