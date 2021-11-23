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«Простий та ситний»: рецепт салату з буряком та індичкою

10:26 23 листопада 2021
Салат

З буряком можна приготувати безліч страв, а не лише традиційний вінегрет, який, втім, можуть прикрасити несподівані добавки, як радить шеф-кухар Андрій Величко.

Так, ресурс «Вкусно поедим» пропонує рецепт простого та ситного салату з індичкою, буряком та сиром.

Інгредієнти:

  • Філе індички (відварене) — 200 г;
  • Буряк (печений або відварений) — 1 шт;
  • Горіхи грецькі — 50 г;
  • Часник — 2 зубчики;
  • Цибуля зелена — невеликий пучок;
  • Гірчиця — 1 ч. ложка;
  • Сметана — 2−3 ст. ложки;
  • Сир домашній — 1 ст. ложка;
  • Сіль, перець, зелень — за смаком.

Приготування:

  • Буряк нарізати невеликими кубиками.
  • М'ясо індички нарізати маленькими шматочками.
  • Горіхи подрібнити ножем.
  • Зелену цибулю дрібно нарізати.
  • Поєднати всі інгредієнти.
  • Салат посолити, додати чорний перець.
  • Для соусу змішати гірчицю, часник (видавити через прес), сметану та сир.
  • Заправити салат соусом, добре перемішати, прикрасити зеленню та половинками волоських горіхів.

Також читайте, як приготувати вінегрет не за класичним, а за вдосконаленим рецептом, з нутом.

Перед святами не зайвим буде згадати, як готується традиційний оселедець під шубою.

Фото «Вкусно поедим».

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