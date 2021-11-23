«Простий та ситний»: рецепт салату з буряком та індичкою

З буряком можна приготувати безліч страв, а не лише традиційний вінегрет, який, втім, можуть прикрасити несподівані добавки, як радить шеф-кухар Андрій Величко.

Так, ресурс «Вкусно поедим» пропонує рецепт простого та ситного салату з індичкою, буряком та сиром.

Інгредієнти: Філе індички (відварене) — 200 г;

Буряк (печений або відварений) — 1 шт;

Горіхи грецькі — 50 г;

Часник — 2 зубчики;

Цибуля зелена — невеликий пучок;

Гірчиця — 1 ч. ложка;

Сметана — 2−3 ст. ложки;

Сир домашній — 1 ст. ложка;

Сіль, перець, зелень — за смаком.

Приготування: Буряк нарізати невеликими кубиками.

М'ясо індички нарізати маленькими шматочками.

Горіхи подрібнити ножем.

Зелену цибулю дрібно нарізати.

Поєднати всі інгредієнти.

Салат посолити, додати чорний перець.

Для соусу змішати гірчицю, часник (видавити через прес), сметану та сир.

Заправити салат соусом, добре перемішати, прикрасити зеленню та половинками волоських горіхів.

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Фото «Вкусно поедим».

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