«Лінивий» оселедець під шубою: як приготувати улюблену новорічну страву
Якщо телеведучий Руслан Сенічкін запропонував рецепт поживних дерунів з капусти, які підійдуть для сніданку та вечері, то кулінари сайту «Профіль» вирішили нагадати, як готувати один з популярних новорічних салатів — оселедець під шубою.
Оселедець під шубою
Продукти
оселедець — 1 шт.;
картопля — 1 шт.;
буряк — 1 шт.;
морква — 1 шт.;
цибуля ріпчаста — 0,5 шт.;
курячі яйця — 3 шт.;
майонез — 4 ст. л.;
зелень — до смаку;
сіль — до смаку.
Приготування
Овочі та яйця краще відварити з вечора.
Оселедець промити, відділити філе, порізати трохи більше, ніж зазвичай.
Покласти кусочки у глибокий салатник.
Очистити овочі, цибулю, яйця. Один жовток відкласти для оздоблення верху.
Цибулю дрібно нарізати й додати до оселедця, перемішати.
Натерти на великій тертці картоплю, моркву, яйця. Останнім — буряк.
Буряк трохи посолити, додати майонез й ретельно перемішати.
Накрити та поставити хвилин на 15−20 у холодильник, щоб овочі трохи остигли.
Перекласти салат у глибоке блюдо, верх прикрасити тертим жовтком та гілочками зелені.
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