«Лінивий» оселедець під шубою: як приготувати улюблену новорічну страву

Якщо телеведучий Руслан Сенічкін запропонував рецепт поживних дерунів з капусти, які підійдуть для сніданку та вечері, то кулінари сайту «Профіль» вирішили нагадати, як готувати один з популярних новорічних салатів — оселедець під шубою.

Оселедець під шубою Продукти

оселедець — 1 шт.;

картопля — 1 шт.;

буряк — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 0,5 шт.;

курячі яйця — 3 шт.;

майонез — 4 ст. л.;

зелень — до смаку;

сіль — до смаку. Приготування Овочі та яйця краще відварити з вечора. Оселедець промити, відділити філе, порізати трохи більше, ніж зазвичай. Покласти кусочки у глибокий салатник. Очистити овочі, цибулю, яйця. Один жовток відкласти для оздоблення верху. Цибулю дрібно нарізати й додати до оселедця, перемішати. Натерти на великій тертці картоплю, моркву, яйця. Останнім — буряк. Буряк трохи посолити, додати майонез й ретельно перемішати. Накрити та поставити хвилин на 15−20 у холодильник, щоб овочі трохи остигли. Перекласти салат у глибоке блюдо, верх прикрасити тертим жовтком та гілочками зелені.

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