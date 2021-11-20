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«Лінивий» оселедець під шубою: як приготувати улюблену новорічну страву

18:03 20 листопада 2021
Оселедець під шубою

Якщо телеведучий Руслан Сенічкін запропонував рецепт поживних дерунів з капусти, які підійдуть для сніданку та вечері, то кулінари сайту «Профіль» вирішили нагадати, як готувати один з популярних новорічних салатів — оселедець під шубою.

Оселедець під шубою

Продукти
оселедець — 1 шт.;
картопля — 1 шт.;
буряк — 1 шт.;
морква — 1 шт.;
цибуля ріпчаста — 0,5 шт.;
курячі яйця — 3 шт.;
майонез — 4 ст. л.;
зелень — до смаку;
сіль — до смаку.

Приготування

Овочі та яйця краще відварити з вечора.

Оселедець промити, відділити філе, порізати трохи більше, ніж зазвичай.

Покласти кусочки у глибокий салатник.

Очистити овочі, цибулю, яйця. Один жовток відкласти для оздоблення верху.

Цибулю дрібно нарізати й додати до оселедця, перемішати.

Натерти на великій тертці картоплю, моркву, яйця. Останнім — буряк.

Буряк трохи посолити, додати майонез й ретельно перемішати.

Накрити та поставити хвилин на 15−20 у холодильник, щоб овочі трохи остигли.

Перекласти салат у глибоке блюдо, верх прикрасити тертим жовтком та гілочками зелені.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт риби на салі, яким поділився фронтовий кухар, а також рецепт дорадо з картоплею в духовці.

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