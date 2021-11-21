Пісне меню: оригінальний рецепт смачного та корисного вінегрету
Наближається Різдвяний піст, а тому всі, хто дотримується традицій, вже зараз шукають варіанти смачних і корисних пісних страв. Хорошим джерелом рослинного білку та клітковини може стати вінегрет, але приготований не за класичним, а за вдосконаленим рецептом від iamcook.
Особливістю вінегрету є включення до складу нуту. Консервовану квасолю можна використовувати білу, суміш червоної та білої або доповнити сочевицею або іншими бобовими.
Вінегрет оригінальний пісний
- Буряк — 400 г;
- Огірки солоні — 2−3 шт;
- Квасоля консервована — 400 г
- Нут консервований — 250 г;
- Горошок консервований — 200 г;
- Цибуля зелена — 2−3 шт.;
- Кріп — 10 г;
- Олія оливкова — 3 ст.л.
- Сіль, перець — за смаком.
Буряк зварити та остудити. Нарізати кубиками. Змішати буряк, нарізані огірки, додати квасолю, горошок та нут (без маринаду). Всипати нарізану зелень, заправити олією, посолити і поперчити за смаком.
Нагадаємо, за наявності свіжих огірків можна приготувати «зелений» вінегрет з кропом, петрушкою та базиліком.
Фото pixabay.com187
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