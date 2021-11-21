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Пісне меню: оригінальний рецепт смачного та корисного вінегрету

20:05 21 листопада 2021
вінегрет

Наближається Різдвяний піст, а тому всі, хто дотримується традицій, вже зараз шукають варіанти смачних і корисних пісних страв. Хорошим джерелом рослинного білку та клітковини може стати вінегрет, але приготований не за класичним, а за вдосконаленим рецептом від iamcook.

Особливістю вінегрету є включення до складу нуту. Консервовану квасолю можна використовувати білу, суміш червоної та білої або доповнити сочевицею або іншими бобовими.

Вінегрет оригінальний пісний

  • Буряк — 400 г;
  • Огірки солоні — 2−3 шт;
  • Квасоля консервована — 400 г
  • Нут консервований — 250 г;
  • Горошок консервований — 200 г;
  • Цибуля зелена — 2−3 шт.;
  • Кріп — 10 г;
  • Олія оливкова — 3 ст.л.
  • Сіль, перець — за смаком.

Буряк зварити та остудити. Нарізати кубиками. Змішати буряк, нарізані огірки, додати квасолю, горошок та нут (без маринаду). Всипати нарізану зелень, заправити олією, посолити і поперчити за смаком.

Нагадаємо, за наявності свіжих огірків можна приготувати «зелений» вінегрет з кропом, петрушкою та базиліком.

Фото pixabay.com

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