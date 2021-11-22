Як приготувати смачний вінегрет: три важливі поради від шеф-кухаря Величко

Шеф-кухар Андрій Величко радить експериментувати, додаючи до традиційного вінегрету не лише традиційні інгредієнти, а й інші продукти. Все залежить від фантазії. Деякі, наприклад, радять готувати цю страву з нутом.

«Писати рецепт вінегрету достеменно не бачу жодного сенсу. Тут я певен, що у багатьох є свій коронний рецепт. У когось із квасолею, у когось — з оселедцем чи тюлечкою, а у когось — з білими грибами чи квашеною капустою» , — пише кулінар у соціальних мережах і додає: «Але ось чим я хочу поділитися, і що точно буде цікаво, то це порадами шефа».

Овочі.

Запікайте, це посилить їхній смак. Запікайте з ароматними травами, запікайте з часником або гілочкою розмарину, запікайте збризнувши олією або загорнувши у фольгу. До цього відварювали? Спробуйте новий смак тих самих овочів. Солодше запеченої моркви та буряків складно знайти овочі. При цьому не забувайте, що картопля готується швидше — їй достатньо 30−40 хвилин, тоді як моркві потрібно близько години, а буряку півтори години запікання. І ще — не перепікайте.

Що ще додавати у вінегрет? Мариновані огірки, квашені огірки, огірки бочкові. А ще квашена капуста. Кілька видів квасолі. Можна свіжу цибулю або мариновану в оцті.

Не овочі.

Що ще додати у вінегрет? Виходьте за межі. Мариновані гриби, копчена скумбрія або солона тюлечка, солонина або підкопчений окіст. Вінегрет не зобов'язаний бути нудним і дієтичним. Спробуйте вінегрет із опеньками та відвареним язиком. Або з копченою скумбрією та маринованою цибулею.

Заправка.

Є салатна заправка, яка називається вінегретною. Або соус вінегретий. Говорячи простими словами, це суміш оцту та олії у співвідношенні 1:3. Оскільки оцет з маслом ніколи не змішати, то для отримання емульсії потрібно додати гірчицю або яєчні жовтки.

Моя порада — візьміть 2 ст ложки смачного оцту, розмішайте у ньому сіль і перець, додайте 2 ст ложки гірчиці, і тонкою цівкою вливайте олію, постійно помішуючи віночком. Олії трохи більше пів-склянки. Яка олія — рослинна домашня, нерафінована, або оливкова, рапсова або суміш кукурудзяної та кунжутної? Як ви любите…

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«Я думаю, ви помітили, що світ вінегрету набагато цікавіший і різноманітніший, ніж просто суміш відвареного буряка з огірками та картоплею. Експериментуйте та знайдіть своє поєднання!» — додав Андрій Величко.

Раніше шеф-кухар дав кілька порад щодо приготування смачного пюре.

Фото зі сторінки Андрія Величка у соцмережах.

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