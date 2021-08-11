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«Незрівнянний сніданок»: рецепт класичного клаб-сендвіча від Ектора Хіменеса-Браво

22:51 11 серпня 2021
«Незрівнянний сніданок»: рецепт класичного клаб-сендвіча від Ектора Хіменеса-Браво

Суддя «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво, який розповів рецепт приготування незвичайних пиріжків з вишнями і вафельного торта зі згущеним молоком, показав, як він готує класичний клаб-сендвіч з домашнім соусом песто-айолі.

Кулінар запевняє, що такий бутерброд може з успіхом стати основною стравою як сніданку, так і обіду.

Вам знадобиться:

  • тостовий хліб — 3 скибочки
  • куряче філе — 150 г
  • сіль і чорний перець — 2 г
  • сир — 10 г
  • бекон — 50 г
  • яйце — 1 шт
  • салат Ромен — 30 г
  • помідор — 30 г
  • солоний огірок — 10 г

Соус:

  • олія соняшникова — 150 г
  • жовтки — 2 шт
  • гірчиця — 3 г
  • лимонний сік — 3 г
  • сіль — 2 г
  • соус песто — 50 г

Для песто-айолі робимо базу з майонезу: змішуємо жовтки, гірчицю, сіль, лимонний сік і пробиваємо занурювальним блендером, тонкою цівкою вливаємо олію, поки не отримаємо щільну емульсію. У готовий майонез додаємо песто і наш соус готовий.

Обсмажуємо бекон, на жирі від нього обсмажуємо куряче філе з додаванням солі і перцю.

Нарізаємо курку слайсами.

На підсмажений хліб (на все три шматочки) викладаємо соус. На 2 шматочки з 3-х кладемо листя салату ромен, на один шматок хліба кладемо нарізану помідор, солоний огірок, готову курку і зверху на курку — сир.

Накриваємо іншим шматком хліба, кладемо смажене яйце і бекон, накриваємо третім шматком хліба.

Нарізаємо «піраміду» на 4 частини і готово.

Подавати сендвіч краще з картоплею фрі або з міксом салату, заправлених оливковим маслом.

Нагадаємо, сендвічі є обов'язковою стравою на традиційному англійському чаюванні, про секрети якого «ФАКТАМ» розповіла британський експерт з королівського етикету Люсі Варнава.

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