«Незрівнянний сніданок»: рецепт класичного клаб-сендвіча від Ектора Хіменеса-Браво
Суддя «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво, який розповів рецепт приготування незвичайних пиріжків з вишнями і вафельного торта зі згущеним молоком, показав, як він готує класичний клаб-сендвіч з домашнім соусом песто-айолі.
Кулінар запевняє, що такий бутерброд може з успіхом стати основною стравою як сніданку, так і обіду.
Вам знадобиться:
- тостовий хліб — 3 скибочки
- куряче філе — 150 г
- сіль і чорний перець — 2 г
- сир — 10 г
- бекон — 50 г
- яйце — 1 шт
- салат Ромен — 30 г
- помідор — 30 г
- солоний огірок — 10 г
Соус:
- олія соняшникова — 150 г
- жовтки — 2 шт
- гірчиця — 3 г
- лимонний сік — 3 г
- сіль — 2 г
- соус песто — 50 г
Для песто-айолі робимо базу з майонезу: змішуємо жовтки, гірчицю, сіль, лимонний сік і пробиваємо занурювальним блендером, тонкою цівкою вливаємо олію, поки не отримаємо щільну емульсію. У готовий майонез додаємо песто і наш соус готовий.
Обсмажуємо бекон, на жирі від нього обсмажуємо куряче філе з додаванням солі і перцю.
Нарізаємо курку слайсами.
На підсмажений хліб (на все три шматочки) викладаємо соус. На 2 шматочки з 3-х кладемо листя салату ромен, на один шматок хліба кладемо нарізану помідор, солоний огірок, готову курку і зверху на курку — сир.
Накриваємо іншим шматком хліба, кладемо смажене яйце і бекон, накриваємо третім шматком хліба.
Нарізаємо «піраміду» на 4 частини і готово.
Подавати сендвіч краще з картоплею фрі або з міксом салату, заправлених оливковим маслом.
Нагадаємо, сендвічі є обов'язковою стравою на традиційному англійському чаюванні, про секрети якого «ФАКТАМ» розповіла британський експерт з королівського етикету Люсі Варнава.95
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter