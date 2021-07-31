Неймовірні пиріжки з вишнями: простий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Суддя «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво пропонує, поки триває сезон вишень, радувати себе солодкою ягідною випічкою. Вишні традиційно використовуються у французькому десерті клафуті, а також з ягід можна приготувати пиріжки, що нагадують МакПиріг. Коли період вишень закінчиться, як начинку можна використовувати яблука. Рецепт шеф-кухар опублікував в Instagram.

Пиріжки з вишнями Для тіста: Борошно — 200 г;

Вершкове масло — 100 г;

Вода — 50 мл;

Цукор — 1 ч. л .;

Сіль — 0,5 ч.л. Для вишневої начинки: Вишні — 200 г;

Цукрова пудра — 2 ст. л .;

Крохмаль — 1 ст. л .;

Цукор коричневий — 50 г. Для яблучної начинки: Яблука — 2 штуки;

Цукор коричневий — 50 г;

Масло вершкове — 2 ст. л .;

Кориця — 1 ч. л .;

Сіль — ¼ ч. л .;

Лимонний сік — з половини лимона. Продукти для начинки скласти в сотейник, довести до кипіння, охолодити. Замісити листкове тісто, розкачати, нарізати на прямокутники, змастити яйцем і покласти начинку. З двох прямокутників сформувати пиріжок. Обсмажити в киплячій олії, посипати пудрою.

Нагадаємо, в сезон ягід можна також приготувати пиріг з шовковицею за рецептом Тетяни Мокріді.

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