Неймовірні пиріжки з вишнями: простий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Суддя «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво пропонує, поки триває сезон вишень, радувати себе солодкою ягідною випічкою. Вишні традиційно використовуються у французькому десерті клафуті, а також з ягід можна приготувати пиріжки, що нагадують МакПиріг. Коли період вишень закінчиться, як начинку можна використовувати яблука. Рецепт шеф-кухар опублікував в Instagram.
Пиріжки з вишнями
Для тіста:
- Борошно — 200 г;
- Вершкове масло — 100 г;
- Вода — 50 мл;
- Цукор — 1 ч. л .;
- Сіль — 0,5 ч.л.
Для вишневої начинки:
- Вишні — 200 г;
- Цукрова пудра — 2 ст. л .;
- Крохмаль — 1 ст. л .;
- Цукор коричневий — 50 г.
Для яблучної начинки:
- Яблука — 2 штуки;
- Цукор коричневий — 50 г;
- Масло вершкове — 2 ст. л .;
- Кориця — 1 ч. л .;
- Сіль — ¼ ч. л .;
- Лимонний сік — з половини лимона.
Продукти для начинки скласти в сотейник, довести до кипіння, охолодити. Замісити листкове тісто, розкачати, нарізати на прямокутники, змастити яйцем і покласти начинку. З двох прямокутників сформувати пиріжок. Обсмажити в киплячій олії, посипати пудрою.
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