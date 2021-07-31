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Неймовірні пиріжки з вишнями: простий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

10:40 31 липня 2021
пиріжки

Суддя «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво пропонує, поки триває сезон вишень, радувати себе солодкою ягідною випічкою. Вишні традиційно використовуються у французькому десерті клафуті, а також з ягід можна приготувати пиріжки, що нагадують МакПиріг. Коли період вишень закінчиться, як начинку можна використовувати яблука. Рецепт шеф-кухар опублікував в Instagram.

Пиріжки з вишнями

Для тіста:

  • Борошно — 200 г;
  • Вершкове масло — 100 г;
  • Вода — 50 мл;
  • Цукор — 1 ч. л .;
  • Сіль — 0,5 ч.л.

Для вишневої начинки:

  • Вишні — 200 г;
  • Цукрова пудра — 2 ст. л .;
  • Крохмаль — 1 ст. л .;
  • Цукор коричневий — 50 г.

Для яблучної начинки:

  • Яблука — 2 штуки;
  • Цукор коричневий — 50 г;
  • Масло вершкове — 2 ст. л .;
  • Кориця — 1 ч. л .;
  • Сіль — ¼ ч. л .;
  • Лимонний сік — з половини лимона.

Продукти для начинки скласти в сотейник, довести до кипіння, охолодити. Замісити листкове тісто, розкачати, нарізати на прямокутники, змастити яйцем і покласти начинку. З двох прямокутників сформувати пиріжок. Обсмажити в киплячій олії, посипати пудрою.

Нагадаємо, в сезон ягід можна також приготувати пиріг з шовковицею за рецептом Тетяни Мокріді.

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