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«Ідеальний салат» на Новий рік-2022: кулінарна блогерка Людмила Борщ представила рецепт дуже смачної святкової страви «Хвилинка»

15:17 5 грудня 2021
салат

Кулінарна блогерка Людмила Борщ, крім святкового новорічного салату «Марфа», поділилася рецептом ще одного салату, який виходить дуже смачним та простим у приготуванні.

Салат «Хвилинка»

Продукти

плавлений сир (попередньо у морозилку на 15 хвилин)
петрушка — пучок (дрібно нарізати)
мариновані гриби
варені яйця
консервовані ананаси
майонез

Усі інгредієнти дрібно порізати та заправити майонезом.

Раніше Людмила Борщ запропонувала рецепт салату з чотирьох продуктів, який гарний як на свята, так і на кожен день.

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