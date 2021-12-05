«Ідеальний салат» на Новий рік-2022: кулінарна блогерка Людмила Борщ представила рецепт дуже смачної святкової страви «Хвилинка»

Кулінарна блогерка Людмила Борщ, крім святкового новорічного салату «Марфа», поділилася рецептом ще одного салату, який виходить дуже смачним та простим у приготуванні.

Салат «Хвилинка» Продукти плавлений сир (попередньо у морозилку на 15 хвилин)

петрушка — пучок (дрібно нарізати)

мариновані гриби

варені яйця

консервовані ананаси

майонез Усі інгредієнти дрібно порізати та заправити майонезом.

Раніше Людмила Борщ запропонувала рецепт салату з чотирьох продуктів, який гарний як на свята, так і на кожен день.

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