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Надзвичайно смачний салат на Новий рік від Людмили Борщ: забутий рецепт, знайомий багатьом господиням

15:44 8 грудня 2021
салат

Плануючи меню на Новий рік, можна використовувати як нові рецепти закусок, так і перевірені часом наїдки. Кулінар Людмила Борщ пропонує приготувати на свято незаслужено забутий салат із морквою, сиром та горіхами.

Новорічний салат

  • Яйця — 3 шт.;
  • Сир — 100 г;
  • Морква сира — 1 шт.;
  • Яблуко — 1 шт.;
  • Гранат — 1 прим.;
  • Часник — 1−2 зубчики;
  • Горіхи грецькі або арахіс;
  • Майонез.

Яйця зварити, натерти на крупній тертці. Сир, моркву натерти, яблука нарізати кубиками, горіхи подрібнити, вибрати з граната зернятка. Майонез змішати з давленим часником.

Викласти продукти шарами: яйця, сир, морква, яблуко, горіхи, гранат. Кожен шар трохи промазати майонезом.

Нагадаємо, із салатів на Новий рік Людмила Борщ також рекомендує приготувати «Міланію» з грушею та грибами або «Хвилинку» з ананасами та грибами.

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