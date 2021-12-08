Надзвичайно смачний салат на Новий рік від Людмили Борщ: забутий рецепт, знайомий багатьом господиням
Плануючи меню на Новий рік, можна використовувати як нові рецепти закусок, так і перевірені часом наїдки. Кулінар Людмила Борщ пропонує приготувати на свято незаслужено забутий салат із морквою, сиром та горіхами.
Новорічний салат
- Яйця — 3 шт.;
- Сир — 100 г;
- Морква сира — 1 шт.;
- Яблуко — 1 шт.;
- Гранат — 1 прим.;
- Часник — 1−2 зубчики;
- Горіхи грецькі або арахіс;
- Майонез.
Яйця зварити, натерти на крупній тертці. Сир, моркву натерти, яблука нарізати кубиками, горіхи подрібнити, вибрати з граната зернятка. Майонез змішати з давленим часником.
Викласти продукти шарами: яйця, сир, морква, яблуко, горіхи, гранат. Кожен шар трохи промазати майонезом.
Нагадаємо, із салатів на Новий рік Людмила Борщ також рекомендує приготувати «Міланію» з грушею та грибами або «Хвилинку» з ананасами та грибами.95
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