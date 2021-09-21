З салом і яблучним оцтом: суддя «МастерШеф» поділився оригінальним рецептом борщу

В Україні відомі сотні способів приготування борщу, в тому числі недавно з'явилися веганський борщ і борщ, що подається в капусті. А суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський пропонує приготувати борщ на яловичих ребрах з салом і яблучним або сидровим оцтом. Відеорецепт опублікований в Instagram.

Борщ оригінальний з салом і оцтом На шість літрів борщу знадобляться: Ребра — 2−3 кг;

Сало — 30 г;

Томати у власному соку — 800 г;

Капуста — 350 г;

Морква — 75 г;

Буряк — 400 г;

Цибуля — 100 г;

Перець болгарський — 35 г;

Часник — 40 г;

Селера (стебло) — 50 г;

Яблучний оцет — 1 ст. л .;

Цукор — 1 ст. л .;

Зелень (петрушка, зелена цибуля);

Картопля;

Квасоля;

Олія;

Спеції (чорний і запашний перець, лавровий лист). Зварити бульйон з ребер, поки ті не стануть м'якими. Додати спеції, сіль, частину моркви і цибулі. Овочі дрібно порізати соломкою товщиною 1 мм і довжиною 2,5 см.

На олії засмажити моркву, цибулю, селеру, болгарський перець. В окремій посудині обсмажити 10−15 секунд буряк, додати оцет, потім помідори. Тушкувати до стадії аль-денте (буряк м'який, але хрусткий). Окремо відварити картоплю і квасолю. Потовкти сало з часником і цибулею.

У бульйон викласти буряк з помідорами, капусту, товчений з салом і цибулею часник, залишити варитися 15 хвилин. Перед подачею додати картоплю і квасолю, шматок відвареного ребра, зелень.



Нагадаємо, учасник «МастерШеф» Володимир Лялін поділився своїм рецептом зеленого борщу. Також існує рецепт литовського холодного борщу зі сметаною і кефіром.

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