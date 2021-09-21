З салом і яблучним оцтом: суддя «МастерШеф» поділився оригінальним рецептом борщу
В Україні відомі сотні способів приготування борщу, в тому числі недавно з'явилися веганський борщ і борщ, що подається в капусті. А суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський пропонує приготувати борщ на яловичих ребрах з салом і яблучним або сидровим оцтом. Відеорецепт опублікований в Instagram.
Борщ оригінальний з салом і оцтом
На шість літрів борщу знадобляться:
- Ребра — 2−3 кг;
- Сало — 30 г;
- Томати у власному соку — 800 г;
- Капуста — 350 г;
- Морква — 75 г;
- Буряк — 400 г;
- Цибуля — 100 г;
- Перець болгарський — 35 г;
- Часник — 40 г;
- Селера (стебло) — 50 г;
- Яблучний оцет — 1 ст. л .;
- Цукор — 1 ст. л .;
- Зелень (петрушка, зелена цибуля);
- Картопля;
- Квасоля;
- Олія;
- Спеції (чорний і запашний перець, лавровий лист).
Зварити бульйон з ребер, поки ті не стануть м'якими. Додати спеції, сіль, частину моркви і цибулі. Овочі дрібно порізати соломкою товщиною 1 мм і довжиною 2,5 см.
На олії засмажити моркву, цибулю, селеру, болгарський перець. В окремій посудині обсмажити 10−15 секунд буряк, додати оцет, потім помідори. Тушкувати до стадії аль-денте (буряк м'який, але хрусткий). Окремо відварити картоплю і квасолю. Потовкти сало з часником і цибулею.
У бульйон викласти буряк з помідорами, капусту, товчений з салом і цибулею часник, залишити варитися 15 хвилин. Перед подачею додати картоплю і квасолю, шматок відвареного ребра, зелень.
Нагадаємо, учасник «МастерШеф» Володимир Лялін поділився своїм рецептом зеленого борщу. Також існує рецепт литовського холодного борщу зі сметаною і кефіром.
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