26.62 / 26.80 31.11 / 31.43
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

З салом і яблучним оцтом: суддя «МастерШеф» поділився оригінальним рецептом борщу

11:49 21 вересня 2021
З салом і яблучним оцтом: суддя «МастерШеф» поділився оригінальним рецептом борщу

В Україні відомі сотні способів приготування борщу, в тому числі недавно з'явилися веганський борщ і борщ, що подається в капусті. А суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський пропонує приготувати борщ на яловичих ребрах з салом і яблучним або сидровим оцтом. Відеорецепт опублікований в Instagram.

Борщ оригінальний з салом і оцтом

На шість літрів борщу знадобляться:

  • Ребра — 2−3 кг;
  • Сало — 30 г;
  • Томати у власному соку — 800 г;
  • Капуста — 350 г;
  • Морква — 75 г;
  • Буряк — 400 г;
  • Цибуля — 100 г;
  • Перець болгарський — 35 г;
  • Часник — 40 г;
  • Селера (стебло) — 50 г;
  • Яблучний оцет — 1 ст. л .;
  • Цукор — 1 ст. л .;
  • Зелень (петрушка, зелена цибуля);
  • Картопля;
  • Квасоля;
  • Олія;
  • Спеції (чорний і запашний перець, лавровий лист).

Зварити бульйон з ребер, поки ті не стануть м'якими. Додати спеції, сіль, частину моркви і цибулі. Овочі дрібно порізати соломкою товщиною 1 мм і довжиною 2,5 см.
На олії засмажити моркву, цибулю, селеру, болгарський перець. В окремій посудині обсмажити 10−15 секунд буряк, додати оцет, потім помідори. Тушкувати до стадії аль-денте (буряк м'який, але хрусткий). Окремо відварити картоплю і квасолю. Потовкти сало з часником і цибулею.
У бульйон викласти буряк з помідорами, капусту, товчений з салом і цибулею часник, залишити варитися 15 хвилин. Перед подачею додати картоплю і квасолю, шматок відвареного ребра, зелень.


Нагадаємо, учасник «МастерШеф» Володимир Лялін поділився своїм рецептом зеленого борщу. Також існує рецепт литовського холодного борщу зі сметаною і кефіром.

175

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсії

У ПФУ зробили важливу заяву про виплату вересневої пенсії

газ

Деякі українці вдвічі більше заплатять за газ: кого стосується

Різдво Богородиці

Чому Друга Пречиста вважається жіночим днем: народні традиції, прикмети та обряди

таюне

«Нарешті дочекалася»: «таємна дружина» Винника з оберемком квітів зачарувала щасливою посмішкою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.