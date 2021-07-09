Ідеальний для липневої спеки: у мережі представили рецепт холодного борщу по-литовськи
Ми звикли, що борщ — страва української кухні, і історично належить нашій країні. Але, як виявилося, популярність борщу давно вже вийшла за межі України, і його готують представники багатьох народів, зокрема, литовці.
Про те, як приготувати холодний борщ по-литовськи, розповіли на сторінці lanka_food в Instagram.
«На оригінальність рецепту не претендую, сама спробувала його вперше і покажу вам, як я його готувала. Поки шукала рецепт, побачила різноманітні рецепти і назви абсолютно різні. Але вирішила приготувати цей», — пише автор відео.
Холодний борщ по-литовськи
Інгредієнти
2 середніх варених буряки
3 огірки
4 яйця варених
зелень
сіль, перець
500 мл кефір
2−3 ст. л. сметани
500 мл води
3 зубчики часнику
Приготування
Всі інгредієнти потрібно натерти на тертку.
Посолити, поперчити, нарізати зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля).
Додати сметану, кефір й перемішати.
Потім влити воду, якою регулюється густота страви, приблизно 500 мл.
Можна додати сік лимона або лимонної кислоти.
Готовий борщ повинен постояти в холодильнику години три.
До столу подається з гарячою картоплею в прикуску.
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