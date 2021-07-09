Ідеальний для липневої спеки: у мережі представили рецепт холодного борщу по-литовськи

Ми звикли, що борщ — страва української кухні, і історично належить нашій країні. Але, як виявилося, популярність борщу давно вже вийшла за межі України, і його готують представники багатьох народів, зокрема, литовці.

Про те, як приготувати холодний борщ по-литовськи, розповіли на сторінці lanka_food в Instagram.

«На оригінальність рецепту не претендую, сама спробувала його вперше і покажу вам, як я його готувала. Поки шукала рецепт, побачила різноманітні рецепти і назви абсолютно різні. Але вирішила приготувати цей», — пише автор відео.

Холодний борщ по-литовськи

Інгредієнти 2 середніх варених буряки

3 огірки

4 яйця варених

зелень

сіль, перець

500 мл кефір

2−3 ст. л. сметани

500 мл води

3 зубчики часнику Приготування Всі інгредієнти потрібно натерти на тертку. Посолити, поперчити, нарізати зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля). Додати сметану, кефір й перемішати. Потім влити воду, якою регулюється густота страви, приблизно 500 мл. Можна додати сік лимона або лимонної кислоти. Готовий борщ повинен постояти в холодильнику години три. До столу подається з гарячою картоплею в прикуску. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СЕМЬЯ РЕЦЕПТЫ ДОМ (@lanka_food)

Раніше відомий одеський ресторатор Сава Лібкін розповів, як готувати популярну у спекотну погоду окрошку на кефірі. А шеф-кухар Василь Лифарьов поділився секретами приготування цієї страви на квасі.

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