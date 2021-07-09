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Ідеальний для липневої спеки: у мережі представили рецепт холодного борщу по-литовськи

11:49 9 липня 2021
литовський борщ

Ми звикли, що борщ — страва української кухні, і історично належить нашій країні. Але, як виявилося, популярність борщу давно вже вийшла за межі України, і його готують представники багатьох народів, зокрема, литовці.

Про те, як приготувати холодний борщ по-литовськи, розповіли на сторінці lanka_food в Instagram.

«На оригінальність рецепту не претендую, сама спробувала його вперше і покажу вам, як я його готувала. Поки шукала рецепт, побачила різноманітні рецепти і назви абсолютно різні. Але вирішила приготувати цей», — пише автор відео.

Холодний борщ по-литовськи

Інгредієнти

2 середніх варених буряки
3 огірки
4 яйця варених
зелень
сіль, перець
500 мл кефір
2−3 ст. л. сметани
500 мл води
3 зубчики часнику

Приготування

Всі інгредієнти потрібно натерти на тертку.

Посолити, поперчити, нарізати зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля).

Додати сметану, кефір й перемішати.

Потім влити воду, якою регулюється густота страви, приблизно 500 мл.

Можна додати сік лимона або лимонної кислоти.

Готовий борщ повинен постояти в холодильнику години три.

До столу подається з гарячою картоплею в прикуску.

Раніше відомий одеський ресторатор Сава Лібкін розповів, як готувати популярну у спекотну погоду окрошку на кефірі. А шеф-кухар Василь Лифарьов поділився секретами приготування цієї страви на квасі.

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