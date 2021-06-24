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Знижуємо градуси: рецепт літньої окрошки на кефірі від Лібкіна

12:38 24 червня 2021
Сава Лібкін

Відомий одеський ресторатор Сава Лібкін, який раніше порадував фоловерів рецептом приготування рагу з ранніх овочів з кроликом, вирішив додати «прохолоди» в літню кухню, розповівши, як готувати популярну в спекотну погоду окрошку.

Помітивши, що деякі готують це блюдо на основі кефіру, ресторатор додав, що одесити частіше використовують в якості основи кефір, пише «Хліб-сіль». «Такий варіант звичніше для нашого смаку завдяки іншому холодному супу, придуманому нашими південними сусідами — болгарами. Це таратор, чудовий суп з кефіру, свіжих огірків, часнику і зелені. Одесити давно підгледіли цей рецепт у болгар і успішно застосували ідею до окрошки», — зазначив він.

Для приготування чотирьох порцій окрошки знадобиться:

  • 70 г звареної «в мундирі» картоплі;
  • 70 г шинки;
  • 70 г відвареної телятини;
  • 70 г відвареного телячого язику;
  • 100 г редису;
  • 2 яйця (зварити вкруту);
  • 150 г огірків;
  • 20 мл лимонного соку;
  • 25 г дижонської гірчиці;
  • По одному пучку зеленої цибулі, зелені петрушки і кропу;
  • 1 л кефіру (2%);
  • 0,5 л газованої мінеральної води;
  • сіль, мелений чорний перець — за смаком.

Картоплю, телятину, язик, шинку, редис, огірок і яєчний білок нарізати кубиками 7×7 мм. Зелень помити, просушити і подрібнити в окремій ємності.

Гірчицю, мелений чорний перець, жовтки і лимонний сік розтерти з сіллю до однорідної маси і злегка розвести мінеральною водою. Це буде заправка.

Нарізані продукти помістити в каструлю, додати кефір, мінералку і заправку. Перемішати, додати зелень і відправити у холодильник. Через півгодини страва готова.

Раніше рецептом холодного літнього борщу з квасом поділився переможець «МастерШефу» Євген Клопотенко.

Фото Сави Лібкіна з соціальних мереж.

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