Відомий одеський ресторатор поділився рецептом рагу з молодих овочів з кроликом
Ресторатор Савва Лібкін, який поділився одеським рецептом «ікри з синеньких», розповів, як приготувати рагу з ранніх овочів з кроликом.
Рагу з ранніх овочів з кроликом
Інгредієнти на 4−5 порцій
4 ніжки кролика,
250 грамів зеленої спаржі
200 грамів зеленого горошку
200 грамів молодої картоплі
150 грамів ранніх кабачків
100 грамів моркви
100 грамів цибулі
50 грамів часнику
100 грамів сметани
100 грамів курячого бульйону
50 мл рослинного масла
Приготування
Кролика обсмажити. Додати цибулю й часник і обсмажити хвилин 5.
Далі тушити з картоплею та морквою хвилин 25−30, підливаючи курячий бульйон. Додати кабачки і ще потушити 20 хвилин. Потім додати горошок, спаржу і сметану.
Потім зелень.
Загальний час приготування 50−60 хвилин.
Нагадаємо, у відомого одеського ресторатора Сави Лібкіна намагаються відібрати будівлю ресторану «Дача». Спірну будівлю знаходиться на території санаторію ім. Чкалова. Кинуту нерухомість Лібкін відновив, відремонтував і відкрив там затишне і колоритний заклад.159
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