Відомий одеський ресторатор поділився рецептом рагу з молодих овочів з кроликом

Ресторатор Савва Лібкін, який поділився одеським рецептом «ікри з синеньких», розповів, як приготувати рагу з ранніх овочів з кроликом.

Рагу з ранніх овочів з кроликом

Інгредієнти на 4−5 порцій

4 ніжки кролика,

250 грамів зеленої спаржі

200 грамів зеленого горошку

200 грамів молодої картоплі

150 грамів ранніх кабачків

100 грамів моркви

100 грамів цибулі

50 грамів часнику

100 грамів сметани

100 грамів курячого бульйону

50 мл рослинного масла



Приготування Кролика обсмажити. Додати цибулю й часник і обсмажити хвилин 5.

Далі тушити з картоплею та морквою хвилин 25−30, підливаючи курячий бульйон. Додати кабачки і ще потушити 20 хвилин. Потім додати горошок, спаржу і сметану.

Потім зелень.

Загальний час приготування 50−60 хвилин.

Нагадаємо, у відомого одеського ресторатора Сави Лібкіна намагаються відібрати будівлю ресторану «Дача». Спірну будівлю знаходиться на території санаторію ім. Чкалова. Кинуту нерухомість Лібкін відновив, відремонтував і відкрив там затишне і колоритний заклад.

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