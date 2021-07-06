Покроковий рецепт пісного борщу з вушками: Клопотенко назвав секретний інгредієнт
Відомий кулінар Євген Клопотенко, який поділився рецептами рулету та вареників з вишнею, розповів, як приготувати ще одну страву, яка актуальна у спеку — пісний борщ «з вушками».
Пісний борщ «з вушками» та буряковим квасом
Інгредієнти
Для борщу:
¼ кореня селери
1 буряк
1 ріпчаста цибуля
1 морква
2 лаврові листки
3 горошини запашного перцю
2−3 зубчики часнику
2 л води
½ білокачанної капусти
3−4 картоплини
3−4 ст. л. соняшникової олії
½ червоного солодкого перцю
1 стакан томатного соку
сіль і перець до смаку
Для бурякового квасу:
500 г буряка
200 г цукру
вода
Для тіста на «вушка»:
150 г борошна
75 г води
1 ст. л. соняшникової олії
дрібка солі
Приготування
Буряковий квас потрібно приготувати заздалегідь. Для цього очистити 500 г буряку, нарізати невеликими кубиками і засипати у скляну банку на 2/3 об'єму. Додати 200 г цукру й залити водою так, щоб вона покривала буряк на 3−5 см, але при цьому банка не повинна бути повною. Потрібно залишити місце для бродіння. Марлею у 4 шари накрити банку, залишити на 3−4 дні у теплому місті. Готовий квас зберігати у холодильнику.
Зробити тісто для «вушок». 150 г борошна змішати з дрібкою солі та 1 ст. л. соняшникової олії. Замісити еластичне тісто, обернути харчовою плівкою й залишити на 20 хвилин у холодильнику або під рушником.
Зробити овочевий бульйон. Одін буряк очистити, розрізати на 2 частини і покласти у каструлю. Додати ¼ кореня селери, 1 цибулину, 1 моркву, 2 лаврові листки, 3 горошини запашного перцю та 2−3 роздавлені зубчики часнику. Варити приблизно 40 хвилин. Потім видалити овочі та спеції.
3−4 картоплини очистити й нарізати невеликими кубиками. Покласти в бульйон. Варити 10 хвилин. Потім дрібно нарізати ½ білокачанної капусти і додати в каструлю до борщу.
Нарізати ½ червоного солодкого перцю дрібними кубиками і підсмажити на сковороді з невеликою кількістю соняшникової олії. Влити 1 склянку томатного соку та тушкувати до стану густого пюре. Перекласти у каструлю.
З тіста сформувати невеликі «вушка» і викласти у каструлю з киплячим борщем.
Після того, як вушка спливуть, влити буряковий квас. Додати сіль та перець до смаку.
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