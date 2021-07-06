Покроковий рецепт пісного борщу з вушками: Клопотенко назвав секретний інгредієнт

Відомий кулінар Євген Клопотенко, який поділився рецептами рулету та вареників з вишнею, розповів, як приготувати ще одну страву, яка актуальна у спеку — пісний борщ «з вушками».

Інгредієнти

Для борщу:

¼ кореня селери

1 буряк

1 ріпчаста цибуля

1 морква

2 лаврові листки

3 горошини запашного перцю

2−3 зубчики часнику

2 л води

½ білокачанної капусти

3−4 картоплини

3−4 ст. л. соняшникової олії

½ червоного солодкого перцю

1 стакан томатного соку

сіль і перець до смаку

Для бурякового квасу:

500 г буряка

200 г цукру

вода

Для тіста на «вушка»:

150 г борошна

75 г води

1 ст. л. соняшникової олії

дрібка солі

Приготування

Буряковий квас потрібно приготувати заздалегідь. Для цього очистити 500 г буряку, нарізати невеликими кубиками і засипати у скляну банку на 2/3 об'єму. Додати 200 г цукру й залити водою так, щоб вона покривала буряк на 3−5 см, але при цьому банка не повинна бути повною. Потрібно залишити місце для бродіння. Марлею у 4 шари накрити банку, залишити на 3−4 дні у теплому місті. Готовий квас зберігати у холодильнику.

Зробити тісто для «вушок». 150 г борошна змішати з дрібкою солі та 1 ст. л. соняшникової олії. Замісити еластичне тісто, обернути харчовою плівкою й залишити на 20 хвилин у холодильнику або під рушником.

Зробити овочевий бульйон. Одін буряк очистити, розрізати на 2 частини і покласти у каструлю. Додати ¼ кореня селери, 1 цибулину, 1 моркву, 2 лаврові листки, 3 горошини запашного перцю та 2−3 роздавлені зубчики часнику. Варити приблизно 40 хвилин. Потім видалити овочі та спеції.

3−4 картоплини очистити й нарізати невеликими кубиками. Покласти в бульйон. Варити 10 хвилин. Потім дрібно нарізати ½ білокачанної капусти і додати в каструлю до борщу.

Нарізати ½ червоного солодкого перцю дрібними кубиками і підсмажити на сковороді з невеликою кількістю соняшникової олії. Влити 1 склянку томатного соку та тушкувати до стану густого пюре. Перекласти у каструлю.

З тіста сформувати невеликі «вушка» і викласти у каструлю з киплячим борщем.

Після того, як вушка спливуть, влити буряковий квас. Додати сіль та перець до смаку.