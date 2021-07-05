«Максимально пухкий та соковитий»: Клопотенко поділився рецептом рулету з вишнею

Після вареників з вишнею, які так люблять не тільки в Україні, шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом ароматного й смачного дріжджового рулету з вишнею.

Час підготовки: 1 година 20 хвилин

Час приготування: 45 хвилин

Інгредієнти

Для тіста:

500 г борошна (+ для підпилювання)

250 мл молока

75 г цукру

1 яйце (+ 1 для змащування рулету)

25 г живих дріжджів

80 г вершкового масла

½ ч. л. солі

Для начинки:

500 г вишень

2 ст. л. крохмалю

Приготування

Для тіста — 25 г дріжджів розкришити у миску, влити 250 мл молока кімнатної температури, перемішати й залишити на кілька хвилин.

Для начинки — очистити й покласти у миску 500 г вишень (якщо немає свіжих вишень, можна використовувати заморожені), всипати 2 ст. л. крохмалю, він вбере в себе зайву рідину.

У велику миску всипати 500 г борошна, 75 г цукру, ½ ч. л. солі і 80 г м'якого вершкового масла. Додати 1 яйце і влити дріжджову суміш на іншу сторону миски, де немає цукру. Ретельно розмішати тісто ложкою.

Коли тісто стане більш пружним, починати вимішувати руками до однорідності. Важливо, щоб вершкове масло повністю розійшлося.

Залишити тісто в мисці на 50 хвилин у теплому місті, де немає протягів. Коли тісто підніметься, ще раз його перемішати і трохи відбити об стіл або дошку.

Розкачати тісто у широкий тонкий прямокутний пласт. Застелити деко пергаментом й перекласти на нього розкачане тісто.

Розподілити вишні по всій площі тіста й закрутити в рулет. Зайве тісто по краях відрізати ножицями і загорнути краї. Покласти рулет так, щоб він був швом донизу. Залишити рулет ще на 20 хвилин, щоб він розстоявся.

Змастити рулет жовтком і поставити на 40−45 хвилин в розігріту до 180 градусів духовку.

Дати рулету охолонути 15 хвилин, а потім розрізати і подавати на стіл.