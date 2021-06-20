«Ідеальний хрусткіт»: Клопотенко поділився рецептом малосольних огірків за 3 години

Відомий кулінар Євген Клопотенко, який раніше розповів, як готувати шашлик з осетра, поділився рецептом малосольних огірків. За його словами, процес приготування досить швидкий та дуже простий — засоливши вранці баночку, ввечері можна подавати огірки на стіл. Огірочки виходять з ідеальним хрустом.

Інградієнти на 2-х літрову банку

1−1,5 кг огірків

2 ст. л. солі

1 пучок спецій (листя вишні, смородини, корінь і листя хріну, суцвіття кропу)

10 г перцю чилі

500−800 мл води (їдальні газованої)

1 головка часнику



Приготування

Візьміть огірки до 10 сантиметрів, з красивими бульбашками і без жовтизни. Помийте їх, викладіть в миску і залийте водою. Залиште на 20−30 хвилин. Такий прийом дозволить отримати вам ідеальні хрусткі огірочки.

Листя хрону, вишні та смородини помийте і крупно поріжте. Цей пряний букет додасть огіркам неповторний смак, тому, чим більше буде листя, тим краще.



Перець чилі треба порізати тонкими кружечками. Мені дуже подобається, коли в огірках є зовсім непомітна гострота. Якщо хочете ще гостріше, візьміть більше перцю.

На дно банки викладіть порізані листя, суцвіття кропу, корінь хрону, зубчики часнику і шматочки гострого перцю. Зверху викладіть огірки. Їх потрібно викласти дуже щільно, щоб вони зайняли всю банку. Зверху насипте сіль.

Залийте огірки газованою водою. Потрібно використовувати звичайну столову воду з нейтральним смаком. Можна брати слабо або сильногазовану воду. Вода повинна бути кімнатної температури. Після того, як ви залили огірки, залиште їх на 2 години при кімнатній температурі, після чого помістіть в холодильник. Через 3−4 години можна діставати і пробувати. Якщо ви любите більш солоні огірки, трохи збільште час засолювання огірків.