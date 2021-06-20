«Ідеальний хрусткіт»: Клопотенко поділився рецептом малосольних огірків за 3 години
Відомий кулінар Євген Клопотенко, який раніше розповів, як готувати шашлик з осетра, поділився рецептом малосольних огірків. За його словами, процес приготування досить швидкий та дуже простий — засоливши вранці баночку, ввечері можна подавати огірки на стіл. Огірочки виходять з ідеальним хрустом.
Малосольні огірки
Інградієнти на 2-х літрову банку
1−1,5 кг огірків
2 ст. л. солі
1 пучок спецій (листя вишні, смородини, корінь і листя хріну, суцвіття кропу)
10 г перцю чилі
500−800 мл води (їдальні газованої)
1 головка часнику
Приготування
Візьміть огірки до 10 сантиметрів, з красивими бульбашками і без жовтизни. Помийте їх, викладіть в миску і залийте водою. Залиште на 20−30 хвилин. Такий прийом дозволить отримати вам ідеальні хрусткі огірочки.
Листя хрону, вишні та смородини помийте і крупно поріжте. Цей пряний букет додасть огіркам неповторний смак, тому, чим більше буде листя, тим краще.
Перець чилі треба порізати тонкими кружечками. Мені дуже подобається, коли в огірках є зовсім непомітна гострота. Якщо хочете ще гостріше, візьміть більше перцю.
На дно банки викладіть порізані листя, суцвіття кропу, корінь хрону, зубчики часнику і шматочки гострого перцю. Зверху викладіть огірки. Їх потрібно викласти дуже щільно, щоб вони зайняли всю банку. Зверху насипте сіль.
Залийте огірки газованою водою. Потрібно використовувати звичайну столову воду з нейтральним смаком. Можна брати слабо або сильногазовану воду. Вода повинна бути кімнатної температури. Після того, як ви залили огірки, залиште їх на 2 години при кімнатній температурі, після чого помістіть в холодильник. Через 3−4 години можна діставати і пробувати. Якщо ви любите більш солоні огірки, трохи збільште час засолювання огірків.
Нагадаємо, раніше Клопотенко запропонував рецепт ідеального домашнього лимонаду з сезонних ягід і спецій.
фото facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko/
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