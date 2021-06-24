«Є секретний інгредієнт»: Клопотенко поділився простим рецептом вареників з вишнею

Відомий кулінар Євген Клопотенко, після рецепта ароматного супу харчо з присмаком волоських горіхів, розповів, як приготувати традиційні українські вареники з вишнею, які можуть бути і десертом, і основною стравою. При цьому шеф-кухар повідав невеликий секрет, який знали далеко не всі господині.

Інгредієнти

Для тіста:

500 г борошна (і додатково для замішування)

250 мл молока

1 куряче яйце

1 ст. л. соняшникової олії

½ ч. л. солі

Для вареників:

400 г вишні без кісточок

1−2 ст. л. цукру

1 ст. л. манки

дрібка солі

Приготування

Підготуйте всі інгредієнти. Спочатку видаліть кісточки з вишні. Також можна використовувати заморожений варіант, але тоді вишню потрібно розморозити.

Відміряйте 500 г борошна і пересипте в миску, додайте ½ ч. л. солі, 1 куряче яйце і 1 ст. л. соняшникової олії.

Далі влийте 250 мл молока.

Замісіть тісто. Воно повинно вийти еластичним, а не липнути до рук і не розвалюватися в процесі приготування.

В очищену вишню додайте 1 ст. л. манної крупи. Манка вбере в себе зайвий вишневий сік, при цьому вареники залишаться соковитими, але сік не буде витікати, коли ви будете розкушувати вареник. Також додайте 1 ст. л. цукру.

Розкачайте тісто завтовшки 2−3 міліметри на дошці або робочій поверхні. За допомогою склянки виріжте в тісті кружечки.

Викладіть трохи начинки на один край кружечка й акуратно притисніть іншою стороною. Добре защипніть край тіста, щоб начинка в процесі варіння не могла витекти з вареника. Сформуйте вареники.

Варіть вареники у киплячій воді з дрібкою солі на повільному вогні приблизно 3−4 хвилини після того, як вони спливуть. Потім викладіть гарячі вареники в миску і присипте цукром. Це додасть солодкість і не дозволить вареникам злипнутися між собою.