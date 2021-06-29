Від одного до трьох видів м'яса та багато зелені: шеф-кухар розкрив секрет «класичної окрошки» на білому квасі та кислих щах

Якщо одеський ресторатор Сава Лібкін раніше розповідав, як готувати освіжаючу влітку окрошку на кефірі, то шеф-кухар Василь Лифарєв поділився секретами приготування цієї страви на квасі.

Як передає «ВМ», раніше окрошку готували на основі щєй (за старих часів — напій на основі солоду, який ферментувався, прогрівався і настоювався як квас). Наразі квас роблять, в основному, солодким. Але його можна приготувати й самому, наприклад, на хлібній заквасці, зробивши напій більш кислим.

«Класична окрошка — це від одного до трьох видів м'яса, багато зелені — цибуля, кріп, петрушка. Редис, картопля, петрушка і квас або кислі щі. І хрін міг додаватися. Хтось при приготуванні додавав квашені огірки», — розповів Василь Лифарєв.

А сам він для приготування страви вибрав би шинку, курячу грудку і яловичину. До нарізання м'яса шеф-кухар додав би свіжі огірки і трохи квашених, сметану, хрін, а потім залив все білим квасом.

Раніше телеведуча Руслана Писанка поділилася рецептом окрошки, яку робив ще її дідусь. Він готував цю страву на айрані.

Фото — скріншот.

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