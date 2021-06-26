Освіжаюча окрошка на айрані: Руслана Писанка поділилася рецептом улюбленої дідової страви
Відома телеведуча Руслана Писанка, яка нещодавно назвала свій шлюб успішним, поділилася з українцями рецептом окрошки на айрані, яку готував ще її дідусь. Кулінарний хіт літа вона приготувала в ефірі денного шоу «Твій день» на каналі 1+1.
Так, щоб приготувати фірмову окрошку за рецептом Руслани Писанки нам знадобляться:
• Огірки — 3 шт
• Редис — 8 шт
• Зелена цибуля — 1 пучок
• Варена картопля — 4 шт
• Яйця — 4 шт
• Кріп — 1 пучок
• Сметана — за смаком
• Жовток — 1 шт
• Айран — за смаком
• Гірчиця міцна — 2 ст. л.
Обов'язково потрібно використовувати кріп для літнього смаку. Секретний інгредієнт від дідуся телеведучої: беремо жовтки зварених яєць і міцну, гірку гірчицю. Робимо з цього «помадку». Потім заправляємо суміш айраном.
Як писали «ФАКТИ», днями відомий одеський ресторатор Сава Лібкін поділився рецептом літньої окрошки на кефірі.
Фото: «1+1»84
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