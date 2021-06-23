Головне — не забути щойно зірваний щавель: як приготувати «класичний» зелений борщ
Якщо раніше одеський ресторатор Савелій Лібкін розповів, як приготувати весняний свекольник по-одеськи, то учасник «МастерШеф"-9 Володимир Лялін поділился своїм рецептом зеленого борщу, головним інгрідієнтом якого є щавель.
Рецепт літнього зеленого борщу «по-лялінскі» публікує «СТБ», відзначаючи, що іноді щавель замінюють шпинатом, але це вже не класичний варіант.
Для приготування страви знадобляться:
- м'ясо або птах — 500 г;
- перець горошком — 4−5 шт.;
- картопля — 2−3 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- лавровий лист — 2−3 шт.;
- кріп, петрушка — кілька гілочок;
- яйця — 2 шт (або 5−6 перепелиних);
- морква — 1 шт.;
- щавель — великий пучок;
- вершкове або рослинне масло;
- цибуля зелена;
- сіль, перець — за смаком.
Зелений борщ готується на основі м'ясного бульйону, для якого слід нарізати м'ясо маленькими шматочками, залити їх 2−3 літрами води та поставити на невеликий вогонь. Коли вода почне кипіти, додайте два лаврові листки та кілька горошин перцю. Варити слід 30−40 хвилин, обов'язково знімаючи піну.
Почистити і нарізати картоплю, відправивши її у готовий бульйон, проварити ще хвилин 10.
Почистити і крупно натерти моркву, нарізати цибулю. Розігріти рослинне масло (невелика кількість) на пательні, обсмажити цибулю і додати моркву. Тушкувати кілька хвилин, а потім додати овочі до бульйону.
Відварити яйця в круту, охолодити їх та нарізати. Щавель ретельно промити і подрібнити. Нарізати кріп, петрушку і зелену цибулю.
Додати всю зелень у борщ і проварити кілька хвилин. Додати перець і сіль за смаком.
Додати яйця, вимкнути вогонь, накрити каструлю кришкою і дати йому настоятися 20 хвилин.
Раніше кулінар Євген Клопотенко розповів, як приготувати холодний літній борщ з квасом.83
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