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Головне — не забути щойно зірваний щавель: як приготувати «класичний» зелений борщ

14:42 23 червня 2021
Зелений борщ

Якщо раніше одеський ресторатор Савелій Лібкін розповів, як приготувати весняний свекольник по-одеськи, то учасник «МастерШеф"-9 Володимир Лялін поділился своїм рецептом зеленого борщу, головним інгрідієнтом якого є щавель.

Рецепт літнього зеленого борщу «по-лялінскі» публікує «СТБ», відзначаючи, що іноді щавель замінюють шпинатом, але це вже не класичний варіант.

Для приготування страви знадобляться:

  • м'ясо або птах — 500 г;
  • перець горошком — 4−5 шт.;
  • картопля — 2−3 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • лавровий лист — 2−3 шт.;
  • кріп, петрушка — кілька гілочок;
  • яйця — 2 шт (або 5−6 перепелиних);
  • морква — 1 шт.;
  • щавель — великий пучок;
  • вершкове або рослинне масло;
  • цибуля зелена;
  • сіль, перець — за смаком.

Зелений борщ готується на основі м'ясного бульйону, для якого слід нарізати м'ясо маленькими шматочками, залити їх 2−3 літрами води та поставити на невеликий вогонь. Коли вода почне кипіти, додайте два лаврові листки та кілька горошин перцю. Варити слід 30−40 хвилин, обов'язково знімаючи піну.

Почистити і нарізати картоплю, відправивши її у готовий бульйон, проварити ще хвилин 10.

Почистити і крупно натерти моркву, нарізати цибулю. Розігріти рослинне масло (невелика кількість) на пательні, обсмажити цибулю і додати моркву. Тушкувати кілька хвилин, а потім додати овочі до бульйону.

Відварити яйця в круту, охолодити їх та нарізати. Щавель ретельно промити і подрібнити. Нарізати кріп, петрушку і зелену цибулю.

Додати всю зелень у борщ і проварити кілька хвилин. Додати перець і сіль за смаком.

Додати яйця, вимкнути вогонь, накрити каструлю кришкою і дати йому настоятися 20 хвилин.

Раніше кулінар Євген Клопотенко розповів, як приготувати холодний літній борщ з квасом.

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