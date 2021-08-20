Смачна страва за 20 хвилин: ресторатор Дмитро Борисов представив рецепт пісного борщу у тарілці з капустяного качана
Ресторатор Дмитро Борисов, який раніше розповідав, як на природі нагодувати велику компанію, поділився рецептом пісного борщу, який подають у … капусті.
Процес приготування цієї страви він показав у програмі «Твій день». За словами ресторатора, класичний борщ робиться на наварі з кісток. А оскільки він вирішив поділитися рецептом пісного борщу, то порадив наситити відвар підкопченими грушами та сухими грибами.
Інгредієнти:
- Молодий буряк з бадиллям;
- Молода капуста;
- Молода картопля;
- Молода різнобарвна морква;
- Буряковий сік;
- Молоді різнокольорові помідори;
- Копчена груша;
- Ріпчаста цибуля;
- Молодий часник;
- Сушені гриби;
- Кріп;
- Вершкове масло.
Дмитро Борисов радить не чистити овочі, а просто добре вимити їх. Так вони збережуть максимальну кількість вітамінів.
Приготування:
- Налити у ємність воду, додати в неї сухі карпатські гриби і підкопчені груші, часник, зерна коріандру.
- Нарізати овочі (морква, картопля, корінь петрушки) дрібними кубиками, додати їх до карпатських грибів та підкопчених груш.
- Коли овочі трохи проваряться, додати краснокочанную капусту, перець, ревінь і різнокольорові помідори. Всі інгредієнти проварити на сильному вогні.
- В кінці приготування додати буряк у відварному вигляді або у вигляді фрешу.
- Додати квас (комбуча) і терте яблуко, а також підсмажені на вершковому маслі цибулю і часник.
- Подавати у підкопченому лампою качані капусти.
Раніше рецептом пісного борщу поділився відомий кулінар Євген Клопотенко, який додає до цієї страви «вушка».
Фото Дмитра Борисова із соціальних мереж.91
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