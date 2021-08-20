Смачна страва за 20 хвилин: ресторатор Дмитро Борисов представив рецепт пісного борщу у тарілці з капустяного качана

Ресторатор Дмитро Борисов, який раніше розповідав, як на природі нагодувати велику компанію, поділився рецептом пісного борщу, який подають у … капусті.

Процес приготування цієї страви він показав у програмі «Твій день». За словами ресторатора, класичний борщ робиться на наварі з кісток. А оскільки він вирішив поділитися рецептом пісного борщу, то порадив наситити відвар підкопченими грушами та сухими грибами.



Інгредієнти: Молодий буряк з бадиллям;

Молода капуста;

Молода картопля;

Молода різнобарвна морква;

Буряковий сік;

Молоді різнокольорові помідори;

Копчена груша;

Ріпчаста цибуля;

Молодий часник;

Сушені гриби;

Кріп;

Вершкове масло.

Дмитро Борисов радить не чистити овочі, а просто добре вимити їх. Так вони збережуть максимальну кількість вітамінів.

Приготування: Налити у ємність воду, додати в неї сухі карпатські гриби і підкопчені груші, часник, зерна коріандру.

Нарізати овочі (морква, картопля, корінь петрушки) дрібними кубиками, додати їх до карпатських грибів та підкопчених груш.

Коли овочі трохи проваряться, додати краснокочанную капусту, перець, ревінь і різнокольорові помідори. Всі інгредієнти проварити на сильному вогні.

В кінці приготування додати буряк у відварному вигляді або у вигляді фрешу.

Додати квас (комбуча) і терте яблуко, а також підсмажені на вершковому маслі цибулю і часник.

Подавати у підкопченому лампою качані капусти.

Раніше рецептом пісного борщу поділився відомий кулінар Євген Клопотенко, який додає до цієї страви «вушка».

Фото Дмитра Борисова із соціальних мереж.

91

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter