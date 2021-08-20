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Смачна страва за 20 хвилин: ресторатор Дмитро Борисов представив рецепт пісного борщу у тарілці з капустяного качана

13:30 20 серпня 2021
Дмитро Борисов

Ресторатор Дмитро Борисов, який раніше розповідав, як на природі нагодувати велику компанію, поділився рецептом пісного борщу, який подають у … капусті.

Процес приготування цієї страви він показав у програмі «Твій день». За словами ресторатора, класичний борщ робиться на наварі з кісток. А оскільки він вирішив поділитися рецептом пісного борщу, то порадив наситити відвар підкопченими грушами та сухими грибами.


Інгредієнти:

  • Молодий буряк з бадиллям;
  • Молода капуста;
  • Молода картопля;
  • Молода різнобарвна морква;
  • Буряковий сік;
  • Молоді різнокольорові помідори;
  • Копчена груша;
  • Ріпчаста цибуля;
  • Молодий часник;
  • Сушені гриби;
  • Кріп;
  • Вершкове масло.

Дмитро Борисов радить не чистити овочі, а просто добре вимити їх. Так вони збережуть максимальну кількість вітамінів.

Приготування:

  • Налити у ємність воду, додати в неї сухі карпатські гриби і підкопчені груші, часник, зерна коріандру.
  • Нарізати овочі (морква, картопля, корінь петрушки) дрібними кубиками, додати їх до карпатських грибів та підкопчених груш.
  • Коли овочі трохи проваряться, додати краснокочанную капусту, перець, ревінь і різнокольорові помідори. Всі інгредієнти проварити на сильному вогні.
  • В кінці приготування додати буряк у відварному вигляді або у вигляді фрешу.
  • Додати квас (комбуча) і терте яблуко, а також підсмажені на вершковому маслі цибулю і часник.
  • Подавати у підкопченому лампою качані капусти.

Раніше рецептом пісного борщу поділився відомий кулінар Євген Клопотенко, який додає до цієї страви «вушка».

Фото Дмитра Борисова із соціальних мереж.

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