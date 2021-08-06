Оригінальний рецепт веганського борщу з запеченими томатами від Алекса Якутова

Серед безлічі рецептів борщу є і веганський варіант страви. Київський шеф-кухар Алекс Якутов, учасник шоу «Пекельна кухня», пропонує приготувати борщ, максимально наповнений овочами і зеленню. Рецепт шеф-кухар розповів в інтерв'ю «ФАКТАМ».

Веганський борщ з запеченими томатами

Картопля — 2 штуки;

Помідори — 1 кг;

Помідори черрі — 300 г;

Морква — 2 штуки;

Цибуля — 2 штуки;

Буряк — 2 штуки;

Селера — 1 штука;

Перець болгарський — 1 штука;

Цедра одного лимона;

Олія рослинна (оливкова і будь-яка інша) — по 3 ст.л.;

Часник — два зубчики;

Сіль — 1 ч. л .;

Цукор — 1 ч.л.

Морква, цибулину і четверту частину кореня селери добре обсмажити без масла, залити водою, варити 1,5−2 години, після цього додати картоплю.

У сотейник залити олію, там обсмажити часник, цибулю, буряк, решту моркви і селери. Посолити, додати цукор, нарізаний перець, подрібнені блендером і протерті через сито помідори, цедру лимона.

Змішати бульйон і зажарку, посолити і поперчити за смаком.

Помідори черрі сбризнути олією, 15 хвилин запікати в духовці при 200 градусах, викласти в тарілку. Зверху додати зелень і налити борщ.