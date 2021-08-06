Оригінальний рецепт веганського борщу з запеченими томатами від Алекса Якутова
Серед безлічі рецептів борщу є і веганський варіант страви. Київський шеф-кухар Алекс Якутов, учасник шоу «Пекельна кухня», пропонує приготувати борщ, максимально наповнений овочами і зеленню. Рецепт шеф-кухар розповів в інтерв'ю «ФАКТАМ».
Веганський борщ з запеченими томатами
- Картопля — 2 штуки;
- Помідори — 1 кг;
- Помідори черрі — 300 г;
- Морква — 2 штуки;
- Цибуля — 2 штуки;
- Буряк — 2 штуки;
- Селера — 1 штука;
- Перець болгарський — 1 штука;
- Цедра одного лимона;
- Олія рослинна (оливкова і будь-яка інша) — по 3 ст.л.;
- Часник — два зубчики;
- Сіль — 1 ч. л .;
- Цукор — 1 ч.л.
Морква, цибулину і четверту частину кореня селери добре обсмажити без масла, залити водою, варити 1,5−2 години, після цього додати картоплю.
У сотейник залити олію, там обсмажити часник, цибулю, буряк, решту моркви і селери. Посолити, додати цукор, нарізаний перець, подрібнені блендером і протерті через сито помідори, цедру лимона.
Змішати бульйон і зажарку, посолити і поперчити за смаком.
Помідори черрі сбризнути олією, 15 хвилин запікати в духовці при 200 градусах, викласти в тарілку. Зверху додати зелень і налити борщ.
А учасник шоу «МастерШеф» Володимир Лялін поділився своїм рецептом зеленого борщу, головним інгредієнтом якого є щавель.
фото https://ua.depositphotos.com/83
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter