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Оригінальний рецепт веганського борщу з запеченими томатами від Алекса Якутова

12:08 6 серпня 2021
борщ

Серед безлічі рецептів борщу є і веганський варіант страви. Київський шеф-кухар Алекс Якутов, учасник шоу «Пекельна кухня», пропонує приготувати борщ, максимально наповнений овочами і зеленню. Рецепт шеф-кухар розповів в інтерв'ю «ФАКТАМ».

Веганський борщ з запеченими томатами

  • Картопля — 2 штуки;
  • Помідори — 1 кг;
  • Помідори черрі — 300 г;
  • Морква — 2 штуки;
  • Цибуля — 2 штуки;
  • Буряк — 2 штуки;
  • Селера — 1 штука;
  • Перець болгарський — 1 штука;
  • Цедра одного лимона;
  • Олія рослинна (оливкова і будь-яка інша) — по 3 ст.л.;
  • Часник — два зубчики;
  • Сіль — 1 ч. л .;
  • Цукор — 1 ч.л.

Морква, цибулину і четверту частину кореня селери добре обсмажити без масла, залити водою, варити 1,5−2 години, після цього додати картоплю.

У сотейник залити олію, там обсмажити часник, цибулю, буряк, решту моркви і селери. Посолити, додати цукор, нарізаний перець, подрібнені блендером і протерті через сито помідори, цедру лимона.

Змішати бульйон і зажарку, посолити і поперчити за смаком.

Помідори черрі сбризнути олією, 15 хвилин запікати в духовці при 200 градусах, викласти в тарілку. Зверху додати зелень і налити борщ.

А учасник шоу «МастерШеф» Володимир Лялін поділився своїм рецептом зеленого борщу, головним інгредієнтом якого є щавель.

фото https://ua.depositphotos.com/

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