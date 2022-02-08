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Швидкий кекс без борошна: простий рецепт корисних ласощів

21:03 8 лютого 2022
Швидкий кекс без борошна: простий рецепт корисних ласощів

Знайому всім вівсянку можна приготувати по-різному — і у вигляді каші, і у вигляді млинців, і печива. А цього разу популярний Telegram-канал розповів, як швидко спекти вівсяний кекс із бананом та горіхами.

Для цього вам знадобляться:

  • вівсяні пластівці — 150 грамів
  • банан — 2 шт
  • молоко (звичайне або рослинне) — 250 мл
  • яйце — 2 шт
  • розпушувач — 2 чайні ложки

Для приготування вівсяні пластівці, банан і молоко збиваємо блендером, в масу додаємо яйце і розпушувач.

Виливаємо суміш у форму, до тіста додаємо подрібнені горіхи і відправляємо в духовку на 30 хвилин.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явився оригінальний рецепт яєчні-маффіна з духовки.

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