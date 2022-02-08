Швидкий кекс без борошна: простий рецепт корисних ласощів
Знайому всім вівсянку можна приготувати по-різному — і у вигляді каші, і у вигляді млинців, і печива. А цього разу популярний Telegram-канал розповів, як швидко спекти вівсяний кекс із бананом та горіхами.
Для цього вам знадобляться:
- вівсяні пластівці — 150 грамів
- банан — 2 шт
- молоко (звичайне або рослинне) — 250 мл
- яйце — 2 шт
- розпушувач — 2 чайні ложки
Для приготування вівсяні пластівці, банан і молоко збиваємо блендером, в масу додаємо яйце і розпушувач.
Виливаємо суміш у форму, до тіста додаємо подрібнені горіхи і відправляємо в духовку на 30 хвилин.
Нагадаємо, раніше в мережі з'явився оригінальний рецепт яєчні-маффіна з духовки.54
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter