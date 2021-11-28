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Ідеальна вівсянка на сніданок: усі «секрети» у простому рецепті Дмитра Борисова

12:09 28 листопада 2021
вівсянка

У шанувальників здорового способу життя день часто починається з вівсяної каші або з найпростіших страв з вівсяної крупи. Ресторатор Дмитро Борисов у Instagram підказав лайфхаки, як довести вівсянку до досконалості. Важливо дотримуватися трьох простих правил.

1. Для приготування потрібно вибирати не тонкі максимально оброблені вівсяні пластівці, а плющену або цільну вівсянку.

2. Замість цукру та молока у вівсянку краще додати вершкового масла та пармезану, щоб крім солоного та солодкого смаку у страві з'явився особливий смак умамі.

3. Хорошим доповненням до вівсянки є сири (горгонзола, козячий сир шевр або фета), овочі (авокадо, чері), насіння, зелень, яйця-пашот.

Нагадаємо, вівсянку також можна приготувати з грибами та пармезаном або порадувати себе вівсяними панкейками за рецептом Марини Боржемської.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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