«Відмінно підійде для сніданку»: оригінальний рецепт яєчні-мафіну з духовки

Після того, як на одному з кулінарних сайтів з'явився рецепт грузинської яєчні чірбулі, блогери вирішили продовжити «яєчну» тему, запропонувавши приготувати омлети-мафіни з шинкою, сиром та солодким перцем.

В опублікованому Telegram-каналом «Сніданок на кожен день» рецепті використовуються:

яйця — 2−3 шт

перець болгарський (чи інші овочі) — 50 г

копчене куряче філе (можна замінити беконом або ковбасними виробами) — 80 г

сир твердий — 50 г

сіль за смаком

зелень сушена або свіжа (для подачі) — до смаку.

Етапи приготування:

Готуємо усі інгредієнти.

Включаємо духовку розігріватись до 180 градусів.

Солодкий перець нарізаємо невеликими шматочками, сир натираємо на тертці, м'ясо ріжемо смужками.

Розбиваємо яйця в миску, солимо, при необхідності додаємо улюблені спеції. Перемішуємо вилкою або віночком до однорідності.

На лист, покритий пергаментом, ставимо формочки для кексів. Для початку викладаємо з боків форм смужечки бекону, вниз кладемо перець і сир, заливаємо яєчною масою і знову посипаємо сиром.

Відправляємо у духовку, розігріту до 180 градусів. Чекаємо, доки яєчні в духовці «схопляться». Через 15 хвилин дістаємо, щоб посипати сиром, що залишився.

Відправляємо яєчні в духовку допікатися ще хвилин на 10. Дістаємо яєчні з духовки, даємо трохи охолонути.

Витягаємо з формочок, прикрашаємо свіжою або сушеною зеленню та подаємо до столу.

Нагадаємо, що 28 листопада, відразу ж за днем пам'яті апостола Пилипа, у християн східного обряду починається Різдвяний піст, коли яйця опиняться під забороною на цілих 40 днів.

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