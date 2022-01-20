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Книга рецептів

Смачний десерт за півгодини для тонкої талії: рецепт вівсяного печива з родзинками

18:59 20 січня 2022
вівсяне печиво

Усім, хто намагається дотримуватися принципів правильного харчування, але втомився готувати на сніданок лише вівсянку, кулінари пропонують смачну альтернативу. Необхідну організму клітковину можна отримати з вівсяного печива з додаванням родзинок та спецій. Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.

Вівсяне печиво з родзинками

  • Пластівці вівсяні — 300 г;
  • Кефір нежирний (1%) — 300 мл;
  • Родзинки — 40 г;
  • Мед — 3 ст. л.;
  • Кориця.

Вівсянку замочити в кефірі, а родзинки — в окропі на 40 хвилин. Змішати, додати мед та корицю. Печиво викласти на змащений маслом пергамент. Випікати при 180−200 градусах 30 хвилин.

Нагадаємо, з вівсянки також можна приготувати крамбл із ягодами. Сприяють схуднення страви, де звичайне борошно замінюється вівсяним, як, наприклад, у «вівсяномлинцях».

Фото pixabay.com

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