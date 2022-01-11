27.41 / 27.62 30.90 / 31.26
Київ: -3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Вівсяномлинець на сніданок: Ліза Глінська показала, як зробити його ще кориснішим

14:10 11 січня 2022
вівсяномлинці

Відома українська кулінарка Ліза Глінська продовжує популяризувати смачну та корисну їжу, яка особливо важлива у періоди між святковими гуляннями.

В Instagram вона опублікувала коротке відео, як потрібно подавати сім'ї вівсяномлинець.

Як відомо, вівсяномлинці стають все популярнішими в українців. Річ у тому, що вони низькокалорійні, а всі інгредієнти для такого млинця є практично на будь-якій кухні.

Глінська показала, як найкраще готувати та подавати вівсяномлинці на стіл, підкидаючи на сковорідці. Виходить, що організм людини не тільки отримує порівняно невелику кількість калорій від такого млинця, але ще й витрачає їх при виконанні таких нехитрих вправ.

Вівсяномлинець

Для приготування вівсяномлинця потрібно всього 3 інгредієнти: яйце, молоко та вівсяні пластівці.

Пропорції наступні: 1 яйце, 2 столові ложки молока та 2−3 ложки вівсянки (з гіркою).

Яйце з молоком треба збити віночком, як для омлету, і вже потім додати до них геркулес (вівсяні пластівці), добре перемішавши все виделкою.

Суміш вилити на розігріту сковорідку з антипригарним покриттям, нічим не змащену, і обсмажити з одного боку.

Коли млинець почне легко зніматися за допомогою лопатки, потрібно викласти на нього підготовлену начинку та скласти його навпіл.

У ролику Ліза стоїть біля плити й запитує у сім'ї, чи вірять вони в те, що в неї вдасться підкинути і зловити вівсяномлинець. І коли «фокус» закінчується успіхом, всі цьому щиро радіють.

«Вівсяномлинець на сніданок)) Вони бувають і солодкі, і солоненькі. я якось більше люблю солоні). з вершковим сиром, мало соленою фореллю і трохи айсберга) А ви пробували вівсяномлинець? Подобається? І який більше. солодкий чи солоний ?) можемо приготувати», — підписала Глінська відео.

Нагадаємо, популярний фудблогер Валерій Пономар розповів передплатникам, як приготувати скумбрію у духовці з овочами.

121

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

торт

Навіть духовка не потрібна: торт «Пломбір» за бабусиним рецептом

Салат Маргарита

Ніжний та «жіночний»: рецепт салату «Маргарита», який нікого не залишить байдужим

Ганна Саліванчук

Зірка «Одного разу під Полтавою» роздяглася догола, щоб показати, скільки кілограмів «наїла» за свята

люди

Не зарахували 11 років стажу до 2004 року: журналістка розповіла деталі оформлення пенсії за віком

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.