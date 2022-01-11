Вівсяномлинець на сніданок: Ліза Глінська показала, як зробити його ще кориснішим

Відома українська кулінарка Ліза Глінська продовжує популяризувати смачну та корисну їжу, яка особливо важлива у періоди між святковими гуляннями.

В Instagram вона опублікувала коротке відео, як потрібно подавати сім'ї вівсяномлинець.

Як відомо, вівсяномлинці стають все популярнішими в українців. Річ у тому, що вони низькокалорійні, а всі інгредієнти для такого млинця є практично на будь-якій кухні.

Глінська показала, як найкраще готувати та подавати вівсяномлинці на стіл, підкидаючи на сковорідці. Виходить, що організм людини не тільки отримує порівняно невелику кількість калорій від такого млинця, але ще й витрачає їх при виконанні таких нехитрих вправ.

Вівсяномлинець Для приготування вівсяномлинця потрібно всього 3 інгредієнти: яйце, молоко та вівсяні пластівці. Пропорції наступні: 1 яйце, 2 столові ложки молока та 2−3 ложки вівсянки (з гіркою). Яйце з молоком треба збити віночком, як для омлету, і вже потім додати до них геркулес (вівсяні пластівці), добре перемішавши все виделкою. Суміш вилити на розігріту сковорідку з антипригарним покриттям, нічим не змащену, і обсмажити з одного боку. Коли млинець почне легко зніматися за допомогою лопатки, потрібно викласти на нього підготовлену начинку та скласти його навпіл.

У ролику Ліза стоїть біля плити й запитує у сім'ї, чи вірять вони в те, що в неї вдасться підкинути і зловити вівсяномлинець. І коли «фокус» закінчується успіхом, всі цьому щиро радіють.

«Вівсяномлинець на сніданок)) Вони бувають і солодкі, і солоненькі. я якось більше люблю солоні). з вершковим сиром, мало соленою фореллю і трохи айсберга) А ви пробували вівсяномлинець? Подобається? І який більше. солодкий чи солоний ?) можемо приготувати», — підписала Глінська відео.

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