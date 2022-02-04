Смачна вечеря нашвидкуруч від Людмили Борщ: покуштувавши, «чоловік вас просто зацілує»
Кулінарна блогерка Людмила Борщ, яка регулярно радує рецептами страв нашвидкуруч і з простих продуктів, запропонувала варіант ситної вечері — запечену в духовці картоплю з м'ясом. «Смачна домашня вечеря… Чоловік вас зацілує», — обіцяє блогер.
Картопля, запечена в духовці з м'ясом та овочами
- Картопля — 1 кг;
- Сметана — 190 г;
- М'ясо — 500 г;
- Горошок свіжоморожений — 5−7 ст.л.;
- Кукурудза консервована — 3 ст.л.;
- Гірчиця — 3 ч.л.;
- Олія.
Картоплю зварити в мундирі до напівготовності, очистити і нарізати, побризкати олією.
М'ясо нарізати, змішати з горошком та кукурудзою, сметаною, гірчицею, посолити.
Деко змастити олією, спочатку викласти картоплю, на неї м'ясо-овочеву суміш.
Запікати при 200 градусах 30−35 хвилин.
Нагадаємо, раніше Людмила Борщ показала, як готувати пиріжки з картоплею на кефірі та «диво-суп» на кожен день.176
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