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Смачна вечеря нашвидкуруч від Людмили Борщ: покуштувавши, «чоловік вас просто зацілує»

21:49 4 лютого 2022
картопля

Кулінарна блогерка Людмила Борщ, яка регулярно радує рецептами страв нашвидкуруч і з простих продуктів, запропонувала варіант ситної вечері — запечену в духовці картоплю з м'ясом. «Смачна домашня вечеря… Чоловік вас зацілує», — обіцяє блогер.

Картопля, запечена в духовці з м'ясом та овочами

  • Картопля — 1 кг;
  • Сметана — 190 г;
  • М'ясо — 500 г;
  • Горошок свіжоморожений — 5−7 ст.л.;
  • Кукурудза консервована — 3 ст.л.;
  • Гірчиця — 3 ч.л.;
  • Олія.

Картоплю зварити в мундирі до напівготовності, очистити і нарізати, побризкати олією.
М'ясо нарізати, змішати з горошком та кукурудзою, сметаною, гірчицею, посолити.
Деко змастити олією, спочатку викласти картоплю, на неї м'ясо-овочеву суміш.
Запікати при 200 градусах 30−35 хвилин.

Нагадаємо, раніше Людмила Борщ показала, як готувати пиріжки з картоплею на кефірі та «диво-суп» на кожен день.

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