Смачна вечеря нашвидкуруч від Людмили Борщ: покуштувавши, «чоловік вас просто зацілує»

Кулінарна блогерка Людмила Борщ, яка регулярно радує рецептами страв нашвидкуруч і з простих продуктів, запропонувала варіант ситної вечері — запечену в духовці картоплю з м'ясом. «Смачна домашня вечеря… Чоловік вас зацілує», — обіцяє блогер.

Картопля, запечена в духовці з м'ясом та овочами Картопля — 1 кг;

Сметана — 190 г;

М'ясо — 500 г;

Горошок свіжоморожений — 5−7 ст.л.;

Кукурудза консервована — 3 ст.л.;

Гірчиця — 3 ч.л.;

Олія. Картоплю зварити в мундирі до напівготовності, очистити і нарізати, побризкати олією.

М'ясо нарізати, змішати з горошком та кукурудзою, сметаною, гірчицею, посолити.

Деко змастити олією, спочатку викласти картоплю, на неї м'ясо-овочеву суміш.

Запікати при 200 градусах 30−35 хвилин.

Нагадаємо, раніше Людмила Борщ показала, як готувати пиріжки з картоплею на кефірі та «диво-суп» на кожен день.

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