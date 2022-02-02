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Шоколадний торт на День закоханих від Людмили Борщ: найкращий спосіб висловити своє кохання всім, хто вам дорогий

21:01 2 лютого 2022
Шоколадний торт на День закоханих від Людмили Борщ: найкращий спосіб висловити своє кохання всім, хто вам дорогий

Популярний фуд-блогер Людмила Борщ запропонувала своїм передплатникам розпочати підготовку до святкування Дня закоханих, який, як відомо, відзначається 14 лютого.

При цьому абсолютно не обов'язково чекати середини місяця — невелике «тренування» можна влаштувати прямо зараз або завтра вранці, запропонувавши цей солодкий десерт до чаю.

«Для нашої родини це найсмачніший варіант шоколадного тортика. Та й усі, хто пробував у мене його за чаєм, завжди обов'язково просили дати рецепт. І ось я вирішила поділитися рецептом з Вами, сподіваюся Вам він теж сподобається. Торт дуже легко готується із простих продуктів, а виходить дуже смачний. Я готова пекти його щодня» , — каже Людмила.

Для того, щоб його приготувати, потрібні звичайні продукти. Єдиною «дорогою» складовою є коньяк, який додається в просочення.

А перемазуються шоколадні коржі вершковим кремом, приготованим на основі вершкового масла та згущеного молока.

Для приготування коржів потрібні:

  • борошно 300 г
  • чахар 200 г
  • розпушувач 2 чайні ложки
  • яйця 2 шт.
  • какао 50 г.
  • кефір 250мл.
  • ванільний цукор 10 г.
  • сіль.

Для крему вершкове масло (200 г) поєднується з банкою згущеного молока, туди ж додаються горіхи (50 г) і чорнослив (100 г).

Нагадаємо, раніше кондитер Валентина Верьовкіна запропонувала приготувати солодку «валентинку» з малиновим конфі .

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