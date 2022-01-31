День святого Валентина вже не за горами. І все популярнішими стають солодкі подарунки. Вони смачні та символічні. «Валентинка», виконана для коханої людини власноруч, особливо цінна. У ній — тепло душі, яке не купиш за жодні гроші. Рецептом солодкої «валентинки» із «ФАКТАМИ» поділилася кондитер із Чернігова Валентина Верьовкіна.

«Можна прикрасити торт желейними цукерками у вигляді сердець, свіжими ягодами: полуницею, лохиною»

— День закоханих з кожним роком стає дедалі популярнішим святом, — каже Валентина Верьовкіна. — А солодка «валентинка» — одна з найкращих ідей подарунку для коханої людини на день Валентина. Це може бути тістечко або торт у вигляді серця.

— Як же приготувати таку «валентинку»?

— Із задоволенням поділюся рецептом!

Торт-«валентинка» Медові коржі: 2 яйця,

150 г цукру,

80 г меду,

дрібка солі,

100 г вершкового масла,

1 чайна ложка соди,

380 г борошна. У сотейнику змішуємо цукор, мед, яйце, сіль і все добре перемішуємо за допомогою віночка. Додаємо вершкове масло, ставимо сотейник на середній вогонь і, постійно помішуючи, доводимо масу до кипіння, але не кип'ятимо. Знімаємо з вогню та додаємо соду. Маса збільшиться в обсязі. Охолоджуємо її до кімнатної температури і додаємо просіяне борошно. Тісто виходить дуже липке, але рекомендую не додавати більше борошна. Тісто загортаємо в харчову плівку та охолоджуємо в холодильнику протягом 6−8 годин. Добре зробити тісто увечері, а наступного дня випікати. Начинка — малинове конфі Тим часом приготуємо начинку — малинове конфі: 150 г малинового пюре (для цього беремо приблизно 200 г свіжої або замороженої малини, трохи прогріти та протерти через сито), 1 чайна ложка цукру та 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю. Змішуємо холодне пюре, цукор та крохмаль. Суміш виливаємо в сотейник із товстим дном і ставимо на середній вогонь. При постійному помішуванні доводимо до кипіння. Охолоджуємо та переливаємо в кондитерський мішок. Наше тісто охолонуло. Вирізаємо з паперу шаблон у вигляді серця. За бажанням — від 15 до 25 см. Трохи присипавши стіл борошном, тонко розкочуємо тісто — товщиною 2−3 мм. Прикладаємо шаблон і гострим ножем вирізаємо серце. Нам потрібно три коржі. Тіста нам вистачить на 3−4 тортики (залежить від розміру шаблону). Акуратно перекладаємо коржі на пергамент або килимки для випічки. Випікаємо 10 хвилин у розігрітій до 160 градусів духовці. Крем: 250 г сиру «Маскарпоне»

250 г вершкового сиру «Філадельфія» (або «Креметте», «Альметте»)

100 г вершків 30−33% жирності (меншої жирності вершки не зіб'ються)

50 г цукрової пудри Змішуємо всі інгредієнти та збиваємо міксером на середній швидкості. Залишилось зібрати торт. У кондитерський мішок вставляємо круглу кондитерську насадку (якщо насадки немає, можна акуратно відрізати кінчик мішка). На корж відсаджуємо крем, проміжки та западини заповнюємо малиновим конфі, наступний корж, крем та конфі. На фінішний корж відсаджуємо крем і прикрашаємо зефіром та мініатюрними пряниками-сердечками.

Солодка «валентинка» – це красиво та смачно

— Які ще можуть бути варіанти нескладного декору?

— Можна прикрасити торт желейними цукерками у вигляді сердець, свіжими ягодами: полуницею, лохиною. До речі, з тіста, яке ми використовували для основи торта, можна спекти невеликі медові серця. Можна зробити маленькі шаблони з паперу або використовувати спеціальні форми у вигляді серця. Такими «валентинками», наприклад, діти можуть пригостити однокласників, або ж ви можете презентувати їх колегам.

«Дуже красиво солодка „валентинка“ виглядатиме в коробці червоного кольору»

— Як мінімізувати у такому торті кількість калорій?

— Цього не варто робити, оскільки заміна інгредієнтів може вплинути на смак. Краще з'їсти невеликий шматочок ласощів та отримати від цього задоволення. Все добре в міру!

— Як гарно запакувати торт, якщо йдете з ним у гості?

— У кондитерських магазинах можна придбати спеціальну коробку. Вона має бути трохи більшою, ніж торт. Дно найкраще вистелити пергаментом. Дуже красиво солодка «валентинка» буде виглядати в коробці червоного кольору.

— А як такий торт ефектно подати до чаювання?

— Накрийте стіл гарною скатертиною, дістаньте красивий сервіз, заваріть ароматний чай. Завжди дуже важливою є атмосфера.

«Найнезвичайнішим замовленням до Дня закоханих стала пряникова скринька з пряничками у вигляді сердечок»

— Ви створюєте солодкі «валентинки» не один рік. Траплялося, що такий подарунок змінив чиюсь долю?

— Був випадок, коли молодик замовив торт. У декорі було заховано обручку. Дівчина, якій було подаровано цей торт, відповіла хлопцеві взаємністю та вийшла за нього заміж.

— Яке найнезвичайніше замовлення ви отримували напередодні свята?

— Це була пряникова скринька з пряничками у вигляді сердець.

— Ви — Валентина. Напевно, для вас день святого Валентина — особливе свято?

— Так, Думаю, цього дня всі Валентини отримують вітання. І це дуже приємно! Адже позитивних емоцій ніколи багато не буває.

Валентина Верьовкіна: «Бажаю всім кохання!»

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ» напередодні свята?

— Звичайно ж, кохання! Це чудове, світле почуття. Кохайте і будьте коханими! Нехай з вами поруч завжди буде кохана людина. Нехай кожен день буде наповнений любов'ю, теплом та турботою.

Фото з альбому Валентини Верьовкіної

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