Смачно — не означає дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом запашного пирога з яблуками — домашніх за вуха не відтягнеш!

Популярний фуд-блогер Людмила Борщ намагається пропонувати у своєму Youtube-каналі прості та доступні для більшості користувачів страви, продукти для яких можна легко купити в будь-якому супермаркеті.

Кілька годин тому вона поділилася рецептом домашнього яблучного пирога, який з'їдається відразу.

«Я розповім про найпростіший рецепт смачного домашнього пирога з яблуками і сиром. Готується такий пиріг без особливих труднощів, впораються і господарки-початківці. Мало тіста, багато начинки. Такий смачний пиріг з яблуками я ще не готувала», — розповідає блогер.

Для приготування пирога знадобляться:

борошно 200 г

цукор 120 г

вершкове масло 120 г

розпушувач 1,5 ч. л

ванільний цукор 10 г

Начинка

сир 500г

яйця 4 шт

сметану 150 г

ванільний цукор 10 г

цукор 170 г

манна крупа 40 г

яблука 4 шт

сіль

Раніше фуд-блогери розповіли, як приготувати швидкий тертий пиріг, і показали варіант випічки з абрикосом «Все змішав і в духовку».

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