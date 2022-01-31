Смачно — не означає дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом запашного пирога з яблуками — домашніх за вуха не відтягнеш!
Популярний фуд-блогер Людмила Борщ намагається пропонувати у своєму Youtube-каналі прості та доступні для більшості користувачів страви, продукти для яких можна легко купити в будь-якому супермаркеті.
Кілька годин тому вона поділилася рецептом домашнього яблучного пирога, який з'їдається відразу.
«Я розповім про найпростіший рецепт смачного домашнього пирога з яблуками і сиром. Готується такий пиріг без особливих труднощів, впораються і господарки-початківці. Мало тіста, багато начинки. Такий смачний пиріг з яблуками я ще не готувала», — розповідає блогер.
Для приготування пирога знадобляться:
- борошно 200 г
- цукор 120 г
- вершкове масло 120 г
- розпушувач 1,5 ч. л
- ванільний цукор 10 г
Начинка
- сир 500г
- яйця 4 шт
- сметану 150 г
- ванільний цукор 10 г
- цукор 170 г
- манна крупа 40 г
- яблука 4 шт
- сіль
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