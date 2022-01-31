28.28 / 28.58 31.56 / 32.01
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Смачно — не означає дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом запашного пирога з яблуками — домашніх за вуха не відтягнеш!

21:30 31 січня 2022
Смачно – не означає дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом запашного пирога з яблуками – домашніх за вуха не відтягнеш!

Популярний фуд-блогер Людмила Борщ намагається пропонувати у своєму Youtube-каналі прості та доступні для більшості користувачів страви, продукти для яких можна легко купити в будь-якому супермаркеті.

Кілька годин тому вона поділилася рецептом домашнього яблучного пирога, який з'їдається відразу.

«Я розповім про найпростіший рецепт смачного домашнього пирога з яблуками і сиром. Готується такий пиріг без особливих труднощів, впораються і господарки-початківці. Мало тіста, багато начинки. Такий смачний пиріг з яблуками я ще не готувала», — розповідає блогер.

Для приготування пирога знадобляться:

  • борошно 200 г
  • цукор 120 г
  • вершкове масло 120 г
  • розпушувач 1,5 ч. л
  • ванільний цукор 10 г

Начинка

  • сир 500г
  • яйця 4 шт
  • сметану 150 г
  • ванільний цукор 10 г
  • цукор 170 г
  • манна крупа 40 г
  • яблука 4 шт
  • сіль

Раніше фуд-блогери розповіли, як приготувати швидкий тертий пиріг, і показали варіант випічки з абрикосом «Все змішав і в духовку».

107

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Богиня пляжу»: Ані Лорак вміло підкреслила на фото тонку талію, рельєфні стегна та об&#39;ємні груди

«Богиня пляжу»: Ані Лорак вміло підкреслила на фото тонку талію, рельєфні стегна та об'ємні груди

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

нове шкільне меню

«Вам що, омари чи устриці подавати?»: оновлене шкільне меню викликало суперечку у суспільстві

Таюне

«Куди та з чим може піти»: таємну дружину Винника розкритикували у мережі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.