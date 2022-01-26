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Коли грошей немає, до зарплати далеко, а годувати треба всіх: Людмила Борщ поділилася рецептом чудо-супчика нашвидкуруч

6:18 26 січня 2022
Чудо-суп

У зв'язку з карантинними обмеженнями в деяких регіонах, коли похід у магазин і поповнення продовольчих запасів не завжди стає можливим, дуже велике значення набуває вміння кожної господині приготувати сніданок, обід або вечерю «з нічого» — тобто з припасів, що є вдома.

Про це розповіла у своєму каналі фуд-блогер Людмила Борщ.

При цьому вона привела рецепт смачного та незвичайного «диво-супу» на кожен день.

«Мені він подобається за швидкість приготування і, звичайно ж, смак. Спробуйте — залишитеся задоволені «, — рекомендує Людмила.

Для приготування супу знадобляться:

  • Картопля 700 г.
  • М'ясо 300−400 р.
  • Морква 1 шт.
  • Цибуля 80 р.
  • Сир 100 г
  • яйця 1 шт.
  • Борошно 100 г
  • Вершкове масло|мастило| 70 г.
  • Сіль перець.

Як бачите, все геніально просто, але результат виходить чудовий.

Нагадаємо, раніше Людмила Борще запропонувала рецепт оригінального шоколадного торта на День закоханих: він також готується легко, просто та з мінімальної кількості продуктів. А автори іншого Youtube-каналу поділилися рекомендаціями про те, як готувати салат «Рожевий фламінго»: у ньому лише чотири інгредієнти, але виходить він дуже ніжним і має тонкий смак.

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