«Ніжно й по-домашньому»: простий рецепт «напрочуд смачних» пиріжків на сковороді від Людмили Борщ

Кулінарна блогерка Людмила Борщ, яка недавно поділилася рецептом чудового печива до чаю, розповіла, як з простих продуктів приготувати «дивовижно смачні пиріжки».

Блогерка зазначила, що пиріжки підійдуть для швидкого сніданку чи перекусу.

«Блюдо виходить ніжним й по-домашньому! Спробуйте ці напрочуд смачні пиріжки — і ви точно збережете собі рецепт!» — пише Людмила.

Пиріжки на кефірі Продукти Кефір 400 мл

Вода 50 мл

Яйця 2 шт

Борошно 350 г

Цукор 1 год.

Сода ½ ч. л

Рослинна олія 2 ст. л

Яйця відварені 4 шт

Цибуля зелена 70 г

Сіль Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Смачний рецепт від Людмили Борщ (@ludmila_borsch)

Рецепт «ледачих пиріжків» з лаваша запропонували на Telegram-каналі «Шеф-кухар». А досвідченим господиням можна приготувати пиріжки на заварному тісті. Начинку можна зробити будь-яку. Щоб випічка була більш ситною, кулінари рекомендують брати за начинку м'ясо й цибулю.

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