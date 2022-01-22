«Ніжно й по-домашньому»: простий рецепт «напрочуд смачних» пиріжків на сковороді від Людмили Борщ
Кулінарна блогерка Людмила Борщ, яка недавно поділилася рецептом чудового печива до чаю, розповіла, як з простих продуктів приготувати «дивовижно смачні пиріжки».
Блогерка зазначила, що пиріжки підійдуть для швидкого сніданку чи перекусу.
«Блюдо виходить ніжним й по-домашньому! Спробуйте ці напрочуд смачні пиріжки — і ви точно збережете собі рецепт!» — пише Людмила.
Пиріжки на кефірі
Продукти
Кефір 400 мл
Вода 50 мл
Яйця 2 шт
Борошно 350 г
Цукор 1 год.
Сода ½ ч. л
Рослинна олія 2 ст. л
Яйця відварені 4 шт
Цибуля зелена 70 г
Сіль
Рецепт «ледачих пиріжків» з лаваша запропонували на Telegram-каналі «Шеф-кухар». А досвідченим господиням можна приготувати пиріжки на заварному тісті. Начинку можна зробити будь-яку. Щоб випічка була більш ситною, кулінари рекомендують брати за начинку м'ясо й цибулю.62
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