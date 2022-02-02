Просто смакота: рецепт смачної та корисної гарбузової запіканки
З гарбуза, який добре зберігається, можна приготувати масу цікавих страв, наприклад, панкейки на сніданок за рецептом кондитерки Лізи Глинської. А ще з гарбуза можна зробити запіканку, яка проста у приготуванні.
«Гарбузова запіканка — просто смакота!» — стверджують автори кулінарного каналу «Прості рецепти» і додають, що ця страва може подаватися до столу як десерт, і як основна. У другому випадку її можна подати із соусом або сметаною.
Інгредієнти:
- Гарбуз — 1 кг;
- Сметана — 200 г;
- Яйце — 3 шт.;
- Цукор — 6 ст. ложок;
- Манна крупа — 6−7 ст. ложок;
- Ванільний цукор — 1 пакетик;
- Вершкове масло — 30 г.
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Приготування:
- Гарбуз почистити і натерти на великій тертці. Розділити на 3 частини для 3 шарів запіканки.
- Форму змастити вершковим маслом, посипати невеликою кількістю манної крупи.
- Викласти перший шар натертого гарбуза. Зверху присипати двома ложками цукру та двома ложками манки.
- Так само зробити ще два шари.
- Приготувати заливку: збити яйця зі сметаною та ванільним цукром.
- Вилити заливку на запіканку і поставити у попередньо розігріту до 180 градусів духовку.
- Запікати приблизно 40 хвилин.
- Перед подачею посипати цукровою пудрою.
Раніше шеф-кухарь Андрій Величко поділився секретом оригінального гарбузового супу з кокосовим молоком та вершками, а телеведучий Григорій Герман розповів, як він готує гарбузові булочки.
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