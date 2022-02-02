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Просто смакота: рецепт смачної та корисної гарбузової запіканки

10:01 2 лютого 2022
Запіканка з гарбуза

З гарбуза, який добре зберігається, можна приготувати масу цікавих страв, наприклад, панкейки на сніданок за рецептом кондитерки Лізи Глинської. А ще з гарбуза можна зробити запіканку, яка проста у приготуванні.

«Гарбузова запіканка — просто смакота!» — стверджують автори кулінарного каналу «Прості рецепти» і додають, що ця страва може подаватися до столу як десерт, і як основна. У другому випадку її можна подати із соусом або сметаною.

Інгредієнти:

  • Гарбуз — 1 кг;
  • Сметана — 200 г;
  • Яйце — 3 шт.;
  • Цукор — 6 ст. ложок;
  • Манна крупа — 6−7 ст. ложок;
  • Ванільний цукор — 1 пакетик;
  • Вершкове масло — 30 г.

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Приготування:

  • Гарбуз почистити і натерти на великій тертці. Розділити на 3 частини для 3 шарів запіканки.
  • Форму змастити вершковим маслом, посипати невеликою кількістю манної крупи.
  • Викласти перший шар натертого гарбуза. Зверху присипати двома ложками цукру та двома ложками манки.
  • Так само зробити ще два шари.
  • Приготувати заливку: збити яйця зі сметаною та ванільним цукром.
  • Вилити заливку на запіканку і поставити у попередньо розігріту до 180 градусів духовку.
  • Запікати приблизно 40 хвилин.
  • Перед подачею посипати цукровою пудрою.

Раніше шеф-кухарь Андрій Величко поділився секретом оригінального гарбузового супу з кокосовим молоком та вершками, а телеведучий Григорій Герман розповів, як він готує гарбузові булочки.

Фото Прості рецепти

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