Просто смакота: рецепт смачної та корисної гарбузової запіканки

З гарбуза, який добре зберігається, можна приготувати масу цікавих страв, наприклад, панкейки на сніданок за рецептом кондитерки Лізи Глинської. А ще з гарбуза можна зробити запіканку, яка проста у приготуванні.

«Гарбузова запіканка — просто смакота!» — стверджують автори кулінарного каналу «Прості рецепти» і додають, що ця страва може подаватися до столу як десерт, і як основна. У другому випадку її можна подати із соусом або сметаною.

Інгредієнти: Гарбуз — 1 кг;

Сметана — 200 г;

Яйце — 3 шт.;

Цукор — 6 ст. ложок;

Манна крупа — 6−7 ст. ложок;

Ванільний цукор — 1 пакетик;

Вершкове масло — 30 г.

Читайте також: Швидко, легко та корисно: Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом гарбузових оладок із соусом наршараб

Приготування: Гарбуз почистити і натерти на великій тертці. Розділити на 3 частини для 3 шарів запіканки.

Форму змастити вершковим маслом, посипати невеликою кількістю манної крупи.

Викласти перший шар натертого гарбуза. Зверху присипати двома ложками цукру та двома ложками манки.

Так само зробити ще два шари.

Приготувати заливку: збити яйця зі сметаною та ванільним цукром.

Вилити заливку на запіканку і поставити у попередньо розігріту до 180 градусів духовку.

Запікати приблизно 40 хвилин.

Перед подачею посипати цукровою пудрою.

Раніше шеф-кухарь Андрій Величко поділився секретом оригінального гарбузового супу з кокосовим молоком та вершками, а телеведучий Григорій Герман розповів, як він готує гарбузові булочки.

Фото Прості рецепти

225

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter