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Яскравий, корисний і поживний сніданок: відеорецепт гарбузових панкейків від Лізи Глінської

11:47 11 листопада 2021
Яскравий, корисний і поживний сніданок: відеорецепт гарбузових панкейків від Лізи Глінської

З початком серйозного осіннього похолодання авторка рецептів десятків апетитної випічки з гарбузом — кондитер Ліза Глинська рекомендувала приготувати на сніданок гарбузові панкейки.

Детальний відеорецепт вона виклала у свій YouTube-канал.

Для приготування цієї страви, цукор в якій замінює кленовий сироп, вам знадобляться:

  • 120 мл молока
  • 200 г гарбузового пюре
  • 100 г яєць (2 шт.)
  • 30 г кленового сиропу або цукру (2 ст. л.)
  • 30 г вершкового масла|мастила| (2 ст. л.)
  • 200 г борошна (10 ст. л. без гірки)
  • 5 г розпушувача (1 ч. л.)

Етапи приготування

Очистіть і наріжте гарбуз на дрібні шматочки, відправте гарбуз у каструлю і варіть його до тих пір, поки він не стане м'яким.
Перекладіть гарбуз у мірну склянку і перебийте занурювальним блендером до консистенції пюре.

Додайте в пюре яйця, кленовий сироп, розтоплене вершкове масло і знову пробийте занурювальним блендером.

Змішайте борошно з розпушувачем і додавайте в мірну склянку в кілька прийомів, перемішуючи блендером до однорідності.

Влийте молоко. Перемішайте. Тісто готове.

Надішліть тісто невеликими порціями на розігріту сковороду і накрийте кришкою на 1−2 хвилини.

Переверніть панкейки, влийте в сковороду чайну ложку води та накрийте кришкою. Смажте ще 1 хвилину на середній температурі.

Нагадаємо, раніше колега Глинської — відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво запропонував усім любителям вишуканих та поживних сніданків приготувати сирні панкейки з яблуком.

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