Найсмачніший сніданок із гарбуза за півгодини: рецепт Григорія Германа

Автор кулінарної рубрики «Танцюй і готуй», ведучий «Ранку з Україною» (канал «Україна») Григорій Герман розповів про страву, яку найчастіше готує на сніданок у вихідні дні.

— Це гарбузові скони або булочки, — розповів Григорій «ФАКТАМ». — Скони народилися у Великій Британії і часто там подаються на сніданок разом із джемом, яким можна намазати цю ароматну випічку. Скони любить вся наша велика сім'я, а готуємо таку страву переважно у вихідні дні. Найголовніше, що це займає всього 30 хвилин, а користь та заряд енергії отримуєш на цілий день! Сніданок із гарбузом, до речі, чудово поєднується з чаєм, кавою або молоком.

Гарбузові скони Інгредієнти: Борошно — 400 г;

Масло — 80 грамів;

Цукор — 6 столових ложок;

Запечений гарбуз — 150 г;

Яйце — 1 штука;

Розпушувач тіста — 1 столова ложка;

Сіль, мускатний горіх, мелений імбир — за смаком;

Молоко — 3 столові ложки;

Цукрова пудра, кориця. Приготування: Просіяти борошно, додати вершкове масло кімнатної температури і ретельно перетерти. Заздалегідь запечений та охолоджений гарбуз додати до маси і знову перетерти. Додати яйце, цукор, мелений імбир, розпушувач та дрібку солі. Замісити м'яке тісто. Посипати готове тісто борошном і розкачати товщиною 1−1,5 сантиметра. На деко викласти пергаментний папір. За допомогою кулінарного кільця вирізати круглі скони та відправити їх на деко. Запікати в розігрітій духовці при температурі 210 градусів приблизно 15 хвилин. Поки скони охолоджуються, змішати молоко, цукрову пудру і мелену корицю — має вийти в'язка помадка. Змастити солодкою сумішшю скони.

Нагадаємо, раніше Герман розповів, як готує печінку фламбе та чорбу по-турецькому.

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