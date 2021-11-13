26.10 / 26.31 29.78 / 30.16
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Секрет — у м'яті: Григорій Герман розповів рецепт найсмачнішої турецької чорби

21:54 13 листопада 2021
Секрет&nbsp;— у м&#39;яті: Григорій Герман розповів рецепт найсмачнішої турецької чорби

Телеведучий Григорій Герман, який нещодавно поділився рецептом справжньої одеської шкари (страва з баклажанів), розповів, як готувати турецьку чорбу, яку він називає «All inclusive суп» і порівнює з харчо.

Втім, аромат і смак чорби — в рази насиченіший і пікантніший, багато в чому — завдяки м’яті.

Для приготування страви вам потрібні:

  • Курячий бульйон (або вода) — 2 літра
  • Сочевиця — 100 грамів
  • Рис — 50 грамів
  • Булгур — 50 грамів
  • Томатна паста — 2 столові ложки
  • Вершкове масло — 50 грамів
  • Оливкова олія — 50 мл
  • Борошно — 1 столова ложка
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт
  • Часник — 4 зубчик
  • Сіль, перець чилі, сушена м’ята — дрібка

Спосіб приготування

Заливаємо всі крупи в кастрюлі курячим бульйоном або просто водою. Залишаємо все це на півгодини на середньому вогні.

За цей час нарізаємо: цибулю — дрібними кубиками, часник солимо (так він не буде ковзати і легше різатиметься) і дрібно рубаємо.

Далі обсмажуємо у суміші вершкового масла і оливкової олії цибулю — до золотавого кольору і часник — до прозорості. Додаємо до них томатну пасту. Перемішуємо. Просіюємо туди ж ложку борошна. Ретельно перемішуємо. Додаємо спеції.

Ще кілька хвилин — і заливаємо туди ж бульйон з крупами. Ще 10 хвилин, щоб суп дійшов до правильної консистенції — і можна їсти!

Нагадаємо, співак Фоззі теж поділився рецептом надзвичайно смачного осіннього супу.

67

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Не менше 30 років стажу: кому та як підвищать пенсії з 1 грудня

Пенсії в Україні

Перерахунок пенсій за вислугу років: хто отримає надбавку до кінця 2021 року

гроші пенсія

Мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж: що зміниться з 1 грудня

Гривні

Деяким пенсіонерам на півтори тисячі грн підвищать виплати: кому і коли чекати збільшення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.