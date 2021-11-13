Секрет — у м'яті: Григорій Герман розповів рецепт найсмачнішої турецької чорби
Телеведучий Григорій Герман, який нещодавно поділився рецептом справжньої одеської шкари (страва з баклажанів), розповів, як готувати турецьку чорбу, яку він називає «All inclusive суп» і порівнює з харчо.
Втім, аромат і смак чорби — в рази насиченіший і пікантніший, багато в чому — завдяки м’яті.
Для приготування страви вам потрібні:
- Курячий бульйон (або вода) — 2 літра
- Сочевиця — 100 грамів
- Рис — 50 грамів
- Булгур — 50 грамів
- Томатна паста — 2 столові ложки
- Вершкове масло — 50 грамів
- Оливкова олія — 50 мл
- Борошно — 1 столова ложка
- Цибуля ріпчаста — 1 шт
- Часник — 4 зубчик
- Сіль, перець чилі, сушена м’ята — дрібка
Спосіб приготування
Заливаємо всі крупи в кастрюлі курячим бульйоном або просто водою. Залишаємо все це на півгодини на середньому вогні.
За цей час нарізаємо: цибулю — дрібними кубиками, часник солимо (так він не буде ковзати і легше різатиметься) і дрібно рубаємо.
Далі обсмажуємо у суміші вершкового масла і оливкової олії цибулю — до золотавого кольору і часник — до прозорості. Додаємо до них томатну пасту. Перемішуємо. Просіюємо туди ж ложку борошна. Ретельно перемішуємо. Додаємо спеції.
Ще кілька хвилин — і заливаємо туди ж бульйон з крупами. Ще 10 хвилин, щоб суп дійшов до правильної консистенції — і можна їсти!
Нагадаємо, співак Фоззі теж поділився рецептом надзвичайно смачного осіннього супу.67
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