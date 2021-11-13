Телеведучий Григорій Герман, який нещодавно поділився рецептом справжньої одеської шкари (страва з баклажанів), розповів, як готувати турецьку чорбу, яку він називає «All inclusive суп» і порівнює з харчо.

Втім, аромат і смак чорби — в рази насиченіший і пікантніший, багато в чому — завдяки м’яті.

Для приготування страви вам потрібні:

Курячий бульйон (або вода) — 2 літра

Сочевиця — 100 грамів

Рис — 50 грамів

Булгур — 50 грамів

Томатна паста — 2 столові ложки

Вершкове масло — 50 грамів

Оливкова олія — 50 мл

Борошно — 1 столова ложка

Цибуля ріпчаста — 1 шт

Часник — 4 зубчик

Сіль, перець чилі, сушена м’ята — дрібка

Спосіб приготування Заливаємо всі крупи в кастрюлі курячим бульйоном або просто водою. Залишаємо все це на півгодини на середньому вогні. За цей час нарізаємо: цибулю — дрібними кубиками, часник солимо (так він не буде ковзати і легше різатиметься) і дрібно рубаємо. Далі обсмажуємо у суміші вершкового масла і оливкової олії цибулю — до золотавого кольору і часник — до прозорості. Додаємо до них томатну пасту. Перемішуємо. Просіюємо туди ж ложку борошна. Ретельно перемішуємо. Додаємо спеції. Ще кілька хвилин — і заливаємо туди ж бульйон з крупами. Ще 10 хвилин, щоб суп дійшов до правильної консистенції — і можна їсти!

Нагадаємо, співак Фоззі теж поділився рецептом надзвичайно смачного осіннього супу.

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