Ідеальний смак: простий рецепт печінки фламбе від Григорія Германа

Відомий кулінар та ведучий програми «Ранок з Україною» (канал «Україна») Григорій Герман, який раніше розповів, як приготувати турецьку чорбу, поділився унікальними рецептом поживної та смачної печінки фламбе. Експерт каже, що приготувати її досить легко.

— Є рецепт, яким я користуюсь уже багато років, — сказав «ФАКТАМ» Григорій. — Печінка готується просто і виходить завжди ідеальною на смак. Ми не дуже часто готуємо цю страву, але дозволяємо себе побалувати кілька разів на місяць.

Печінка фламбе Інгредієнти: Теляча печінка — 350 грамів

Цибуля — 2 штуки

Борошно — 1 столова ложка

Коньяк — 50 мілілітрів

Бальзамічний оцет — 200 мілілітрів

Олія

Молоко — 500 мілілітрів

Кукурудзяна крупа — 200 грамів

Сметана 2 столові ложки

Цедра половини лимона

Сіль і перець Приготування: Довести молоко до кипіння та додати кукурудзяну крупу. Ретельно перемішати і готувати протягом 3−5 хвилин. Дати каші трохи охолонути, а потім додати сметану, цедру лимона та сіль. Поставити сковороду на вогонь та додати олію. Поки сковорода нагрівається, подрібнити цибулю. Карамелізувати її до золотистого кольору та пересипати в окрему миску. Нарізати печінку смужками близько 1 сантиметра. Панірувати смужки в борошні і обсмажити на сковороді, де готувалася цибуля. Далі відправити до печінки цибулю та залити коньяком. Обережно підпалити печінку запальничкою та дати алкоголю випаруватися. Залити печінку бальзамічним оцтом, додати сіль та перець на смак. Подавати печінку на подушці з кукурудзяної каші. За бажанням додати зелень.

Раніше Григорій Герман розповів, як приготувати турецький салат із булгуром.

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