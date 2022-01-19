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Кокосове молоко та вершки: оригінальний рецепт гарбузового супу від відомого шеф-кухаря Величко

14:38 19 січня 2022
гарбузовий суп від шеф-кухаря Величко

Хоча День Подяки з його гарбузовими делікатесами такими, як оладки від Ектора Хіменес-Браво залишився в минулому році, гарбуз на думку відомого шеф-кухаря Андрія Величка все ще залишається актуальним. На своїй сторінці Facebook, зірковий кулінар поділився секретом оригінального гарбузового супу, побажавши при цьому всім «Щасливої та смачної зими!»

Гарбузовий суп від шеф-кухаря Андрія Величка

Інгредієнти на 5−6 порцій:

  • гарбуз - 1 шт. на 1,5−2 кг;
  • цибуля - 2 шт.;
  • часник — 2 головки;
  • картопля — 3 середні картоплини;
  • 3 літри овочевого бульйону;
  • невеликий корінець імбиру;
  • олія оливкова — 60 мл.;
  • олія соняшникова — 40 мл.;
  • кокосове молоко або вершки — 400 г;
  • мед — 60 р.;
  • оцет білий винний — 30 г.;
  • гарбузове насіння — 50 г.;
  • олія гарбузова — 50 мл.;
  • сіль та перець за смаком.

Насамперед необхідно все почистити і підготувати. Насіння з гарбуза промити і просушити — вони ще знадобляться для прикраси та подачі супу. Ну, або купити готове очищене гарбузове насіння.

Гарбуз і половину цибулі порізати великими кубиками 3−4 см, часник розділити на зубчики — використовуємо поки що тільки головку. Все це замаринувати в оливковій олії, меді, оцті та солі з перцем. Запікаємо хвилин 30−40 у духовці при 180 градусах. Так, щоб краї трохи підгоріли та закарамелізувались.

Паралельно в сотейнику злегка обсмажуємо на олії цибулю і часник з картоплею, що залишилися, підливаючи потроху овочевий бульйон або воду, щоб рідина ледве покривала овочі. Коли картопля готова, додаємо вже запечений гарбуз, вливаємо залишок бульйону і даємо закипіти, злегка підсоливши.

Потім потрібно акуратно перебити все у блендері та процідити через сито.

Після цього повертаємо на вогонь, вливаємо кокосове молоко або вершки та доводимо до кипіння. Додаємо за смаком сіль та перець. Суп готовий!

Розливаємо по тарілках, посипаємо гарбузовим насінням і поливаємо гарбузовим маслом.

Ну, і якщо у вас сьогодні вдасться святкова вечеря, то вам наступного ранку знадобиться рецепт похмільного супу .

Фото з Facebook-сторінки Андрія Величко

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