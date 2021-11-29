Швидко, легко та корисно: Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом гарбузових оладок із соусом наршараб
Якщо кулінар Ліза Глинська раніше поділилася рецептом гарбузових панкейків, то суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво запропонував приготувати оладки з гарбуза та подати їх із соусом наршараб.
Він виклав рецепт у Instagram, порадивши додати до цієї страви насіння гранату та горіхи.
Інгредієнти:
- Гарбуз — 800 г;
- Яйця — 2 шт.;
- Борошно — 200 г;
- Цукор білий — 150 г;
- Рослинна олія — для обсмажування;
- Наршараб.
Приготування:
- Гарбуз почистити і натерти на великій тертці.
- Додати яйця, борошно та цукор, замісити тісто.
- Обсмажити млинці з обох боків на розігрітій пательні.
- Подавати, поливши наршарабом, та додати насіння гранату і горіхи.
Раніше кулінар розповів, як він готує курячі крильця у гострувато-солодкому соусі теріяки .
Фото зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво у соціальних мережах.89
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