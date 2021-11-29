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Швидко, легко та корисно: Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом гарбузових оладок із соусом наршараб

15:40 29 листопада 2021
Оладки з гарбуза

Якщо кулінар Ліза Глинська раніше поділилася рецептом гарбузових панкейків, то суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво запропонував приготувати оладки з гарбуза та подати їх із соусом наршараб.

Він виклав рецепт у Instagram, порадивши додати до цієї страви насіння гранату та горіхи.

Інгредієнти:

  • Гарбуз — 800 г;
  • Яйця — 2 шт.;
  • Борошно — 200 г;
  • Цукор білий — 150 г;
  • Рослинна олія — для обсмажування;
  • Наршараб.

Приготування:

  • Гарбуз почистити і натерти на великій тертці.
  • Додати яйця, борошно та цукор, замісити тісто.
  • Обсмажити млинці з обох боків на розігрітій пательні.
  • Подавати, поливши наршарабом, та додати насіння гранату і горіхи.

Раніше кулінар розповів, як він готує курячі крильця у гострувато-солодкому соусі теріяки .

Фото зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво у соціальних мережах.

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