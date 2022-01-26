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Суперське морозиво-чизкейк «Нью-Йорк» зі шматочками печива: витончений та легкий десерт навіть у зимовий час

9:10 26 січня 2022
десерт

Випічка й десерти без додавання борошна набувають все більшої популярності в українських господинь. Попри те, що до спекотного літа залишаються довгі місяці, багато хто починає «набивати руку» у приготуванні літніх десертів вже зараз.

Тим більше, що подавати їх можна не чекаючи настання літньої спеки. Навряд чи знайдеться сім'я, де діти відмовляться від таких ласощів за святковим столом навіть узимку.

Чизкейк «Нью-Йорк»

Інгредієнти на рамку 18 см, висота 5 см
молоко 150 г
сирний сир 220 г
цукрова пудра 200 г
яйце 1 шт велике
лимонний сік 30 г
лимонна цедра ¾ год.
вершки 33% 350 г
печиво 300 г


Нагадаємо, напередодні фуд-блогери поділилися простими рецептами салату з буряком «Рожевий фламінго», рису з мідіями на сніданок. А кулінар Сава Лібкін розповів, як правильно зварити курячий бульйон.

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