Салат «Рожевий фламінго»: всього чотири інгредієнти, але дуже ніжний й тонкий смак
В українських господинь популярністю користуються салати з буряком. Буряк — досить звичайний, традиційний овоч на кухнях наших господинь, адже без нього не готують український борщ.
В овочі міститься багато органічних кислот, мінеральні солі, вітаміни, фолієва кислота, бетаїн, антиоксиданти. Дієтологи рекомендують їсти буряк тим, у кого є проблеми з травленням та будь-які хронічні запалення.
На каналі «Прості рецепти» фуд-блогерка розповіла, як приготувати ніжний та незвичайний салат, до складу якого входить буряк та ще три інгредієнти.
Рожевий фламінго
Продукти:
буряк 2 шт.
сирки плавлені 2 шт.
яйця 4 шт.
крабові палички або крабове м'ясо 200 г
майонез
сіль, перець до смаку
часник 1−2 зуби.
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