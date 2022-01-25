Салат «Рожевий фламінго»: всього чотири інгредієнти, але дуже ніжний й тонкий смак

В українських господинь популярністю користуються салати з буряком. Буряк — досить звичайний, традиційний овоч на кухнях наших господинь, адже без нього не готують український борщ.

В овочі міститься багато органічних кислот, мінеральні солі, вітаміни, фолієва кислота, бетаїн, антиоксиданти. Дієтологи рекомендують їсти буряк тим, у кого є проблеми з травленням та будь-які хронічні запалення.

На каналі «Прості рецепти» фуд-блогерка розповіла, як приготувати ніжний та незвичайний салат, до складу якого входить буряк та ще три інгредієнти.

Рожевий фламінго

Продукти:

буряк 2 шт.

сирки плавлені 2 шт.

яйця 4 шт.

крабові палички або крабове м'ясо 200 г

майонез

сіль, перець до смаку

часник 1−2 зуби.

Нагадаємо, популярний фуд-блогер Валерій Пономар розповів, як приготувати справжній одеський форшмак.

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