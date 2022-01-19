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Справжній форшмак по-одеськи: відомий фуд-блогер Валерій Пономар розкрив секрети легендарної страви

18:03 19 січня 2022
У роки Голодомору додавали хліб для об'єму: популярний фуд-блогер розкрив секрети справжнього одеського форшмаку

Популярний фуд-блогер Валерій Пономарь, який розповів, як приготувати скумбрію в духовці з овочами, запропонував своїм передплатникам рецепт справжнього одеського форшмаку.

Пономарь уточнив, що в голодні роки 1932−1933 до страви додавали вимочений у воді хліб для отримання більшої маси продукту. Багато хто і сьогодні його додає, попередньо вимочуючи у молоці.

Закуска подається з грінками з житнього хліба

Одеський форшмак

Продукти

Оселедець 1 шт (солоний)
Цибуля ½ шт
Зелене яблуко ½ шт
Яйце 1 шт
Вершкове м'яке масло 1 ст. л
Сік лимона (якщо яблуко не дуже кисле)
Чорний перець

Раніше Пономарь опублікував в Instagram рецепт салату з вугром теріякі. А ще одним рецептом форшмаку по-одеськи поділився відеоблогер Дмитро Дорошенко.

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