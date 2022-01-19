Справжній форшмак по-одеськи: відомий фуд-блогер Валерій Пономар розкрив секрети легендарної страви

Популярний фуд-блогер Валерій Пономарь, який розповів, як приготувати скумбрію в духовці з овочами, запропонував своїм передплатникам рецепт справжнього одеського форшмаку.

Пономарь уточнив, що в голодні роки 1932−1933 до страви додавали вимочений у воді хліб для отримання більшої маси продукту. Багато хто і сьогодні його додає, попередньо вимочуючи у молоці.

Закуска подається з грінками з житнього хліба

Одеський форшмак Продукти Оселедець 1 шт (солоний)

Цибуля ½ шт

Зелене яблуко ½ шт

Яйце 1 шт

Вершкове м'яке масло 1 ст. л

Сік лимона (якщо яблуко не дуже кисле)

Чорний перець

Раніше Пономарь опублікував в Instagram рецепт салату з вугром теріякі. А ще одним рецептом форшмаку по-одеськи поділився відеоблогер Дмитро Дорошенко.

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