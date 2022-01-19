Справжній форшмак по-одеськи: відомий фуд-блогер Валерій Пономар розкрив секрети легендарної страви
Популярний фуд-блогер Валерій Пономарь, який розповів, як приготувати скумбрію в духовці з овочами, запропонував своїм передплатникам рецепт справжнього одеського форшмаку.
Пономарь уточнив, що в голодні роки 1932−1933 до страви додавали вимочений у воді хліб для отримання більшої маси продукту. Багато хто і сьогодні його додає, попередньо вимочуючи у молоці.
Закуска подається з грінками з житнього хліба
Одеський форшмак
Продукти
Оселедець 1 шт (солоний)
Цибуля ½ шт
Зелене яблуко ½ шт
Яйце 1 шт
Вершкове м'яке масло 1 ст. л
Сік лимона (якщо яблуко не дуже кисле)
Чорний перець
Раніше Пономарь опублікував в Instagram рецепт салату з вугром теріякі. А ще одним рецептом форшмаку по-одеськи поділився відеоблогер Дмитро Дорошенко.128
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