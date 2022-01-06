Шифонад, теляче серце, в'ялені помідори та горіхова заправка: чотири святкові салати без шкоди для фігури від відомого шеф-кухаря

Шеф-кухар Андрій Величко, який раніше дав сім порад тим, хто хоче приготувати вдома бургер, як кажуть, від «а» до «я», запропонував рецепти святкових салатів, які не зашкодять фігурі та будуть корисними

На своїй сторінці у соціальних мережах він поділився секретами приготування таких чотирьох страв.

Зелений салат з буряком, фетою і гарбузовим насінням . Інгредієнти (на 4 порції): Буряк — 2 шт. (середні, близько 400 г);

Шпинат — 2 пучки;

Сир фета — 200 г;

Гарбузове насіння — 2−3 ст. л.

Для заправки — соус вінегрет (ложка оцту, ложка гірчиці у зернах та 3 ложки гарної оливкової олії). Приготування: Буряк запекти, остудити та нарізати великими кубиками. Такими ж кубиками нарізати сир, а листя шпинату добре промити порвати на невеликі шматочки (сам шеф-кухар надає перевагу нарізанню смужками, попередньо згорнувши листя в трубочку — французи називають таку форму нарізки «шифонад»).

Салат слід змішувати перед подачею на стіл.

Гарбузове насіння, яке до нього додають, попередньо потрібно просушити. Солити і перчити — за смаком.

Салат зі шпинатом, відвареним телячим серцем та картоплею Інгредієнти (на 4 порції): Шпинат або салат ромен — 1 пучок;

Середнього розміру теляче серце (половина);

Картопля — 6 шт.;

Червона цибулина — 1 шт.;

Квашені огірки — 3−4 шт.;

Соус вінегрет для заправки. Приготування: Серце відварити у підсоленій воді зі спеціями до смаку. Охолодити, нарізати соломкою завтовшки 7−10 мм і завдовжки 40−50 мм. Жир чи жили видалити.

Картоплю відварити у підсоленій воді з кількома зубчиками часнику. Нарізати скибочками завтовшки 1 см.

Цибулю максимально тонко подрібнити, обдати окропом.

Огірки нарізати довгими тонкими слайсами

Салат промити та подрібнити.

Змішати інгредієнти, заправивши соусом. Можна зробити й заправку з майонезу, змішаного з вершковим хроном та оцтом.

Салат з індичкою, в'яленими помідорами та горіховою заправкою



Інгредієнти (на 4 порції): Філе індички — 400 г;

Маринад для індички — соєвий соус, олія, гірчиця, сіль, чорний перець;

В'ялені помідори — 80 г;

Помідори чері — 100 г;

Бекон або тонкі смужки підчеревки — 100 г;

Цукор — 1 ст. л.;

Рослинна олія — 2−3 ст. л.;

Салат ромен — 1 качан;

Яйця — 4 шт.;

Грецький йогурт та лайм для заправки. Приготування: Індичку маринувати годину за кімнатної температури. Обсмажити на олії до золотистої скоринки, а потім влити у пательню склянку води і, проваривши 5 хвилин під кришкою, вимкнути вогонь. Кришку не відкривати.

Курячі яйця покласти у киплячу воду і з моменту повторного закипання відрахувати 5−6 хвилин. Після цього охолодити та почистити — у вас вийде яйце з твердим білком та рідким жовтком.

Салат промити та нарвати на шматочки, в'ялені помідори нарізати довільно.

На пательні з олією вижарити бекон до стану шкварок, попередньо посипавши його цукром і посоливши.

Індичку нарізати тонкими скибочками, з'єднати всі інгредієнти, окрім яєць та бекону, і заправити соусом із грецького йогурту з цедрою та невеликою кількістю соку лайма.

Зверху покласти розрізані навпіл відварені яйця та посипати подрібненими солодкими шкварками.

Салат з манго, апельсином та креветками



Інгредієнти (на 4 порції): Хвости тигрових креветок — 20 шт.;

Олія — 1 ст. л.;

Соєвий соус — 1 ч. л.;

Манго свіжий — ½ шт.;

Апельсин — 1 шт.;

Мікс салатів — 125 г;

Горіхи кешью — 50−70 г Для заправки: Апельсин — 1 шт. (потрібні тільки сік та цедра);

Оливкова олія — 3−4 ст. л.;

Гірчиця — 1 ч. л.;

Мед — 1 ст. л.;

Винний оцет — 1 ч. л. Приготування: Креветки очистити (панцирі не викидайте — їх можна заморозити, а потім зварити соус біск, який просто незамінний у пасті з морепродуктами) і замаринувати у соєвому соусі.

Для заправки змішати апельсиновий фреш з іншими інгредієнтами, крім олії, і добре перемішати, а потім влити тонким струмком олію, збиваючи віночком. Повинна вийти однорідна маса.

Горіхи підсушити та подрібнити. Апельсин очистити від шкірки та нарізати на сегменти без білих перетинок. Манго очистити та нарізати соломкою. Салат промити.

Креветки обсмажити, розмістивши на сковороді в один шар. Максимально розігрійте масло — воно має почати диміти. І на великому вогні швидко обсмажте креветки — 40−60 секунд. Дати креветкам трохи охолонути.

Змішати всі інгредієнти салату та заправити цитрусовим соусом, посипавши зверху підсушеними горіхами.

«Ще один важливий атрибут новорічного столу — правильні бутерброди. І не завжди їхньою основою має бути шмат хлібу. Я часто використовую пісочні кошики, фінські галети, заварні еклери (без начинки), грінки з часниковою олією. Словом, основа — на ваш смак, а топпінг — все, чим багаті, що є у холодильнику, що є на столі, у найнесподіваніших поєднаннях — часом виходить дуже смачно, наприклад, бородинський хліб, вершкове масло з гірчицею і відварене серце, або крем-фета і карамелізований з безсарабським бальзаміком буряк на білому багеті. Або пісочні кошики з крем-сиром, смаженою креветкою та скибочкою манго. Благо, зараз можна купити манго за ціною кілограма картоплі» , — пише Андрій Величко і додає, що святковий стіл — це «не про кількість (тазик олів'є), а про цікаві страви, які будуть згадувати ваші гості та близькі».

Раніше шеф-кухар поділився секретами приготування квашеної капусти, давши поради про те, як зробити її ще смачнішою.

Фото з Pixabay

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